Канал для окупованих територій розповідатиме, куди рухається Україна, – Трибушна

Керівниця інформаційного мовлення телеканалу для окупованих територій України, ексголовна редакторка 24 каналу Олена Трибушна розповіла про свої завдання на новій посаді та мету каналу. Головна мета – повернути мешканцям окупованих територій українське телебачення.

Телеканал для тимчасово окупованих територій розпочне мовлення 15 лютого. А посаду керівниця інформаційного мовлення каналу Трибушній перед Новим роком запропонував міністр культури Володимир Бородянський. В нього було кілька кандидатур на цю посаду, розповіла Трибушна в ексклюзивному коментарі 24 каналу.

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"Це постійна посада. А тимчасова – у Юлії Островської. Взагалі в неї посада заступниці директора телеканалу, а поки немає директора, вона тимчасово виконує обов’язки директора. Це до того моменту, поки не пройде конкурс", – пояснила Трибушна.

Конкурс на посаду директора новоствореного телеканалу має пройти в січні і завершитися до кінця місяця. Оголосити про старт конкурсу можуть вже наступного тижня.

"Я участі в конкурсі не братиму. Я буду керівницею саме інформаційного напрямку", – зауважила Трибушна.

Які завдання телеканалу і його контент

Трибушна зауважила, що люди, які живуть на тимчасово окупованих територіях, 6 років були відрізані від українського телепродукту – від новин, від тієї інформації, якою її хотіла подавати Україна. І всі події в Україні мешканці окупованих територій сприймали крізь ту призму, яку транслюють російські телеканали.

"Наша мета – повернути людям українське телебачення. Держава нарешті знайшла технічну можливість зробити це так, щоб росіяни не могли глушити сигнал. Ми хочемо на першому етапі повернути туди український розважальний телепродукт, який створюють українські великі медіа-групи. Ми з ними вже давно вели перемовини, щоб вони дозволили показувати свій контент – найкращі шоу, серіали, програми", – розповіла керівниця інформаційного мовлення телеканалу.

Тобто на першому етапі це буде переважно розважально-інформаційний канал. Крім того, будуть випуски новин і програми, за допомогою яких ми розповідатимемо, що справді відбувається в Україні, куди ми рухаємося, яку країну ми хочемо побудувати, як ми це робимо, пояснюватимемо ті рішення, які приймаються і ті зміни, які відбуваються,

– пояснила Трибушна.

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Про роботу на 24 каналі

Роботу на каналі для окупованих територій неможливо буде поєднувати з роботою на 24 каналі, тож Трибушна повністю йде з попередньої роботи. При цьому вона зауважила, що 24 канал – один з небагатьох, які намагаються розповідати правду про події в Україні та змінити країну на краще.

Я дуже вдячна 24 каналу за ті можливості, той досвід, які я отримала, працюючи там майже 3 роки. Я переконана, що це один з небагатьох телеканалів, які намагаються розповідати про все, що відбувається в країні, правду і намагається зробити щось, щоб змінити цю країну на краще – як і каже лозунг 24 каналу. Я гадаю, що нам багато чого вдалося змінити за ці 3 роки. Бажаю усього найкращого всім, хто залишається,

– розповіла Трибушна.



Мапа тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини / Інфографіка 24 каналу