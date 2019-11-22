15:07
22 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ РОМАН ІВАНІСОВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Бунт пенсіонерок у РФ. Лукашенко краще Моурінью
      Вєсті Кремля
      22:14, 21 листопада
      Вєсті.UA: Навіщо росіянам унітази з українських кораблів. Рабінович бавиться у Шерлока
      Вєсті.UA
      20:56, 21 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ РОМАН ІВАНІСОВ

      На український телеканал для окупованого Донбасу витратять сотні мільйонів гривень

      589 Читать новость на русском
      Бородянський розповів про телемовлення на окупованих територіях / mip.gov.ua

      Мовлення на окупованих територіях відбуватиметься на базі телеканалу UATV. Зараз Міністерство культури, молоді та спорту веде переговори про наявність на цьому каналі контенту українських телевізійних груп.

      У держбюджет також закладене необхідне фінансування діяльності телеканалу, який мовитиме на окуповані території, розповів в інтерв’ю "НВ" міністр культури Володимир Бородянський

      До теми: Українські ЗМІ на окупованому Донбасі: що про це відомо

      У нас є на UATV приблизно 440 мільйонів гривень. На наш погляд, на сьогодні цього достатньо. Далі будемо дивитися,
      – сказав він.

      За даними видання, ця сума також передбачає фінансування інформаційного агентства Укрінформ.

      Що відомо про плани ввести на Донбасі українське телемовлення

      Раніше Бородянський анонсував, що українське телемовлення планують запустити на 80% окупованих територій Донбасу протягом 3 місяців. Міністр казав, що для цього створять спеціальний інформаційно-розважальний державний телеканал на базі іномовлення UATV.

      Він об’єднуватиме найкращі українські розважальні програми та інформаційне державне мовлення. Продукт телеканалу, швидше за все, буде двомовним.

      Додамо, що заступник секретаря РНБО Сергій Сивохо заявляв, що аби реінтегрувати окуповані території Донбасу, його відомство займеться і культурним відновленням, і практичною допомогою жителям регіону, а також створять Національну платформу примирення і єдності.

      Від куріння вейпа померли 47 людей у США, 1 в Бельгії та 2 у Великобританії
      сьогодні
      28980
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики ЗМІ Медіа Володимир Бородянський Міністерство культури, молоді та спорту
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Адвокатка сімей Героїв Небесної сотні оголосила голодування: що зі справами Майдану сьогодні?
      сьогодні , 15:00 Адвокатка сімей Героїв Небесної сотні оголосила голодування: що зі справами Майдану сьогодні?
      Блог Соцмережі 197
      Досягнення та провали Зеленського: чим відзначився президент за пів року
      сьогодні , 14:06 Досягнення та провали Зеленського: чим відзначився президент за пів року
      Антон Голобородько 433
      Електрокаміни в інтер’єрі: як виглядають готелі і ресторани з таким дизайном
      20 листопада , 13:01 Електрокаміни в інтер’єрі: як виглядають готелі і ресторани з таким дизайном
      679
      Через невдалу екстрену посадку літака в аеропорту Одеси скасували усі рейси до 18 години
      сьогодні , 11:56 Через невдалу екстрену посадку літака в аеропорту Одеси скасували усі рейси до 18 години
      Василь Денисюк 1974
      Как новый премьер Молдовы на поклон к Путину ездил: роль Украины в переговорах
      сьогодні , 12:00 Как новый премьер Молдовы на поклон к Путину ездил: роль Украины в переговорах
      Блог Медіа 1692
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук