На український телеканал для окупованого Донбасу витратять сотні мільйонів гривень

Мовлення на окупованих територіях відбуватиметься на базі телеканалу UATV. Зараз Міністерство культури, молоді та спорту веде переговори про наявність на цьому каналі контенту українських телевізійних груп.

У держбюджет також закладене необхідне фінансування діяльності телеканалу, який мовитиме на окуповані території, розповів в інтерв’ю "НВ" міністр культури Володимир Бородянський

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У нас є на UATV приблизно 440 мільйонів гривень. На наш погляд, на сьогодні цього достатньо. Далі будемо дивитися,

– сказав він.

За даними видання, ця сума також передбачає фінансування інформаційного агентства Укрінформ.

Що відомо про плани ввести на Донбасі українське телемовлення

Раніше Бородянський анонсував, що українське телемовлення планують запустити на 80% окупованих територій Донбасу протягом 3 місяців. Міністр казав, що для цього створять спеціальний інформаційно-розважальний державний телеканал на базі іномовлення UATV.

Він об’єднуватиме найкращі українські розважальні програми та інформаційне державне мовлення. Продукт телеканалу, швидше за все, буде двомовним.

Додамо, що заступник секретаря РНБО Сергій Сивохо заявляв, що аби реінтегрувати окуповані території Донбасу, його відомство займеться і культурним відновленням, і практичною допомогою жителям регіону, а також створять Національну платформу примирення і єдності.