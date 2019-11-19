Як Сивохо повертатиме Донбас: культура, практична допомога і платформа примирення

Щоб реінтегрувати окуповані території Донбасу, РНБО вирішуватиме цілий комплекс проблем. Зокрема, там займуться і культурним відновленням, і практичною допомогою жителям Донбасу, а також створять Національну платформу примирення і єдності.

"Ми будемо говорити з людьми мовою спорту, культури і бізнесу. Це що стосується культурного відновлення. Ще одна дуже важлива задача – практична допомога людям, які живуть у сірій і червоною зонах. Найчастіше – це відновлення постраждалого житла, а також різні побутові потреби", – розповів в інтерв’ю Укрінформу радник секретаря РНБО Сергій Сивохо.

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Багато роботи – зі зміною законодавчої бази щодо перетину контрольних пунктів в’їзду і виїзду, особливо щодо дітей до 14 років. Цей процес уже пішов, і РНБО тісно працює з експертами-міжнародниками і Міністерством з питань тимчасово окупованих територій, щоб полегшити людям процес перетину КПВВ.

Але, крім цього, необхідно терміново впорядкувати самі пропускні пункти – оснастити їх комфортними залами очікування з обігрівом у зимовий період, медичними аптечками, врешті-решт – нормальними туалетами,

– додав Сивохо.

Раніше Сивохо наголошував, що спрощення процедури перетину КПВВ може стати реальним кроком до реінтеграції Донбасу.

У координації роботи щодо реінтеграції Донбасу братимуть участь усі гілки влади.

"Це те, про що я вже говорив раніше – РНБО дає можливість акумулювати сили різних гілок влади в досягненні наших спільних цілей по реінтеграції та відновленню Донбасу", – сказав Сивохо.

В РНБО вже працюють над створенням Національної платформи примирення і єдності.

Цікаво: Від чого залежить реінтеграція Донбасу?

"Ми залучаємо міжнародних фахівців-практиків за рішенням військових конфліктів, аналізуємо досвід Ірландії, Боснії та інших країн. Так легше знайти найбільш правильні і вже перевірені варіанти вирішення конфліктів, і перекласти цей досвід на наші ситуацію, ментальність і сприйняття", – розповів радник секретаря РНБО.



Мапа окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу