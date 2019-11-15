11:58
15 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 УКРАЇНА – ЕСТОНІЯ АННА СКОРОХОД РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Медвєдєв ставить пенсіонерів на коліна. Чому Ким Чен Ин дружить з Путіним
      Вєсті Кремля
      22:03, 14 листопада
      Вєсті.UA: Тимошенко винесла вирок Зеленському. Епічне повернення Онищенка
      Вєсті.UA
      20:37, 14 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      БЮДЖЕТ 2020 УКРАЇНА – ЕСТОНІЯ АННА СКОРОХОД РИНОК ЗЕМЛІ

      Сивохо закликав позбутися від штампів "сєпари-укри"

      445 Читать новость на русском
      Сергій Сивохо
      Сергій Сивохо / фото із соцмереж

      Неможливо повернути втрачені території без людей. А повертати їх треба вже, ментально. Це можливо зробити лише під час примирення та діалогу. Чого точно робити не треба, так це розпалювати конфлікти.

      З такою позицією на Другому міжнародному форумі щодо Донбасу виступив радник секретаря РНБО Сергій Сивохо.

      Актуально: Жителі окупованого Донбасу хочуть воз’єднання з Росією і перемоги над "укропами": опитування

      Зокрема, він вважає, що повернути жителів Донбасу допоможуть грошові компенсації за втрачене під час війни житло та зміна інформаційної політики держави.

      Як Україні повернути прихильність жителів ОРДЛО: думка Сивохо

      • Слід повернути пенсіонерам пенсії;
      • знайти спосіб, як компенсувати збитки зі зруйнованого і втраченого житла через збройний конфлікт на Донбасі;
      • 140 000 дітей, які народилися на непідконтрольній території (Донбас і Крим), повинні отримати українські документи;
      • спростити порядок перетину КПВВ і створити нормальні людські умови на пропускних пунктах; змінити інформаційну політику. Позбутися штампів "свої – чужі, сєпари – укри".

      "Наша мета – це діалог, примирення людей, а не розпалювання конфлікту, як це робила стара влада", – заявив новоспечений політик.

      Цікаво: Як планують спростити перетин лінії розмежування з окупованими територіями

      Він також додав, що вже разом із командою зайнявся розробкою нової гуманітарної політики для Донбасу.

      Раніше Сивохо розповів, що особисто отримує інформацію від власних джерел з окупованого Донбасу. Новопризначений радник секретаря РНБО додав, що часто спілкується з усіма жителями Донеччини і Луганщини.

      blog_ava
      Затримання чоловіка Анни Скороход: хто такий Олексій Алякін і в чому його підозрюють
      сьогодні
      4070
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Сергій Сивохо РНБО Реінтеграція Донбасу
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хто така Анна Скороход, яку виключили з фракції "Слуга народу"
      сьогодні , 10:58 Хто така Анна Скороход, яку виключили з фракції "Слуга народу"
      Вероніка Климська 10546
      Справа бракованих бронежилетів: чому активісти протестують проти затримання Марченка
      сьогодні , 09:59 Справа бракованих бронежилетів: чому активісти протестують проти затримання Марченка
      Євгенія Мазур 1713
      "Північний потік-2" проти української ГТС: хто виграє у газовій війні?
      сьогодні , 08:40 "Північний потік-2" проти української ГТС: хто виграє у газовій війні?
      Блог Медіа 1049
      Затримання чоловіка Анни Скороход: хто такий Олексій Алякін і в чому його підозрюють
      сьогодні , 08:33 Затримання чоловіка Анни Скороход: хто такий Олексій Алякін і в чому його підозрюють
      Інна Жолобович 4070
      Диявол у деталях: що цікавого у бюджеті-2020
      сьогодні , 07:29 Диявол у деталях: що цікавого у бюджеті-2020
      Ярослав Голобородько 1947
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук