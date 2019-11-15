Сивохо закликав позбутися від штампів "сєпари-укри"

Неможливо повернути втрачені території без людей. А повертати їх треба вже, ментально. Це можливо зробити лише під час примирення та діалогу. Чого точно робити не треба, так це розпалювати конфлікти.

З такою позицією на Другому міжнародному форумі щодо Донбасу виступив радник секретаря РНБО Сергій Сивохо.

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Зокрема, він вважає, що повернути жителів Донбасу допоможуть грошові компенсації за втрачене під час війни житло та зміна інформаційної політики держави.

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Слід повернути пенсіонерам пенсії;

знайти спосіб, як компенсувати збитки зі зруйнованого і втраченого житла через збройний конфлікт на Донбасі;

140 000 дітей, які народилися на непідконтрольній території (Донбас і Крим), повинні отримати українські документи;

спростити порядок перетину КПВВ і створити нормальні людські умови на пропускних пунктах; змінити інформаційну політику. Позбутися штампів "свої – чужі, сєпари – укри".

"Наша мета – це діалог, примирення людей, а не розпалювання конфлікту, як це робила стара влада", – заявив новоспечений політик.

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Він також додав, що вже разом із командою зайнявся розробкою нової гуманітарної політики для Донбасу.

Раніше Сивохо розповів, що особисто отримує інформацію від власних джерел з окупованого Донбасу. Новопризначений радник секретаря РНБО додав, що часто спілкується з усіма жителями Донеччини і Луганщини.