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      Жителі окупованого Донбасу хочуть воз’єднання з Росією і перемоги над "укропами": опитування

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      Донбас хоче в Росію - результати опитування жителів окупованих ДНР і ЛНР
      Приєднатися до Росії хоче більшість жителів так званих "Л/ДНР" / Ілюстративне фото

      Більшість жителів окупованих територій Донбасу, які зараз мешкають у складі так званих "Л/ДНР", хочуть, щоб їхня маленька батьківщина приєдналася до складу Російської Федерації. Водночас, серед тих, хто бажає на Донбасі перемоги, 23,6% хочуть отримати її над "укропами".

      Про це свідчать дані спільного соціологічного дослідження Українського інституту майбутнього та "Дзеркала тижня. Україна", яке провела компанія "Нью Імідж Маркетинг Груп".

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      Так, згідно з результатами опитування:

      • 50,9% мешканців окупованих територій Луганської та Донецької областей вважають, що теперішні території ОРДЛО мають стати частиною Росії.
      • Ще 13,4% мають схожу думку з невеликою відмінністю. Вони хочуть стати "частиною Росії, але з особливим статусом".
      • Лише 5,1% опитаних мешканців ОРДЛО хочуть "бути частиною України як колись".
      • 13,4% бачать підконтрольні "Л/ДНР" території "частиною України, але з особливим статусом".
      • А ось незалежності і від України, і від Росії прагнуть 16,2% опитаних.

      опитування Донбас
      Якими бачать статус окупованого Донбасу його теперішні жителі/ скріншот

      Цікаво, що на підконтрольних Україні територіях панує зовсім інша думка. Приміром, за результатами досліджень Центру Разумкова, які проводили у жовтні по всій країні:

      • За збереження районів, нині іменованих як "ЛНР/ДНР", у складі України у тому чи іншому статусі виступили 79,7% опитаних.
      • 56% хочуть, щоб ці території повернулися до складу Донецької та Луганської областей України на тих самих умовах, що були раніше.
      • Ще 13,5% бачать їх під контролем України, але з отриманням більшої незалежності від Києва.
      • 10,2% згодні, щоб ці території утворили автономію в складі України.
      • Лише 6,2% українців згодні, щоб так звані "ЛНР/ДНР" відокремилися від України.

      На питання, якби довелося обирати між миром в регіоні і перемогою, 8,7% жителів окупованого Донбасу заявили:"перемога", 90,9% – "мир".

      При цьому ті, хто вибрав "перемогу", у відповідь на запитання "перемога над ким?", відповіли "над українськими фашистами/укропами" (23,6%,) над Україною (14,3%), над нацистами та нацизмом (9,3%).

      опитування
      Над ким чекають перемоги в ОРДЛО/ скріншот

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      Дослідження Українського інституту майбутнього і "Дзеркала тижня. Україна", яке проводили за допомогою компанії "Нью Імідж Маркетинг Груп" з 7 по 31 жовтня 2019 року відбувалося методом face-to-face. Опитати вдалося 1606 респондентів: 800 — у непідконтрольної частині Луганської і 806 – в непідконтрольної частини Донецької областей.

      Увага! Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати результати опитувань критично.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Проросійські бойовики Новини політики Україна – Росія дослідження Соціологічне дослідження Новини Донецька Новини Луганська
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