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      Як до Зеленського ставляться жителі окупованого Донбасу

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      78,9% жителів окупованого Донбасу оцінюють Володимира Зеленського "погано" або "дуже погано"
      78,9% жителів окупованого Донбасу оцінюють Володимира Зеленського "погано" або "дуже погано" / Getty Images

      Більшість жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей (78,9%) оцінюють Президента України Володимира Зеленського "погано" або "дуже погано". А "дуже добре" і "добре" до глави держави ставляться 19% опитаних жителів окуповано Донбасу.

      За останні місяці, які Зеленський присвятив роботі над мирним врегулюванням конфлікту на Донбасі, ставлення до нього не змінилося у 44,8% жителів ОРДЛО, а погіршилося – у 22,9%. Про це свідчать дані спільного дослідження Українського інституту майбутнього і "Дзеркала тижня. Україна", проведеного за допомогою компанії "Нью Імідж Маркетинг Груп".

      Читайте також: Рівень довіри до Зеленського знижується: статистика

      Ще 20,5% мешканців окупованого Донбасу заявили, що Зеленський їх розчарував. Змінили думку в кращу сторону 2,7% опитаних.

      Економічних успіхів від Зеленського жителі ОРДЛО теж не чекають. Так, 1,4% вважають, що президентові вдасться поліпшити соціально-економічні умови, ще 13,3% "допускають таку можливість". А 85% вважають успіх "малоймовірним" і "дуже малоймовірним".

      Надії на мир у регіоні із Зеленським пов'язують 1,7% опитаних жителів окупованого Донбасу. Водночас 59% опитаних не пов'язують з президентом надії на мир, а 26,5% категорично не вірять у його здатність врегулювати конфлікт.

      Ще 61,3% сумніваються, що Зеленському вдасться провести вдалі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. А 23,8% вважають успіх переговорного процесу України і Росії "дуже малоймовірним".

      Дізнайтеся, скільки жителів окупованого Донбасу вважають себе громадянами України

      Дослідження проводилося з 7 по 31 жовтня 2019 року методом face-to-face. Опитано 1606 респондентів: 800 – у непідконтрольній частині Луганської та 806 – у непідконтрольній частині Донецької областей. Для розрахунку порівняльної вибірки були використані офіційні статистичні дані 2014 року, які були скориговані з урахуванням існуючих демографічних даних ВПЛ, які залишили непідконтрольні території. Похибка результатів не перевищує 3,2%.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Війна на Донбасі Окуповані території Статистика Соціологічне дослідження
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