Как к Зеленскому относятся жители оккупированного Донбасса

Большинство жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (78,9%) оценивают Президента Украины Владимира Зеленского "плохо" или "очень плохо". А "очень хорошо" и "хорошо" к главе государства относятся 19% опрошенных жителей оккупированного Донбасса.

За последние месяцы, которые Зеленский посвятил работе над мирным урегулированием конфликта на Донбассе, отношение к нему не изменилось у 44,8% жителей ОРДЛО, а ухудшилось – у 22,9%. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина", проведенного с помощью компании "Нью Имидж Маркетинг Групп".

Читайте также: Уровень доверия к Зеленскому снижается: статистика

Еще 20,5% жителей оккупированного Донбасса заявили, что Зеленский их разочаровал. Изменили мнение в лучшую сторону 2,7% опрошенных.

Экономических успехов от Зеленского жители ОРДЛО тоже не ждут. Так, 1,4% считают, что президенту удастся улучшить социально-экономические условия, еще 13,3% "допускают такую ​​возможность". А 85% считают успех "маловероятным" и "очень маловероятным".

Надежды на мир в регионе с Зеленским связывают 1,7% опрошенных жителей оккупированного Донбасса. В то же время 59% опрошенных связывают с президентом надежды на мир, а 26,5% категорически не верят в его способность урегулировать конфликт.

Еще 61,3% сомневаются, что Зеленскому удастся провести удачные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. А 23,8% считают успех переговорного процесса Украины и России "очень маловероятным".

Узнайте, сколько жителей оккупированного Донбасса считают себя гражданами Украины

Исследование проводилось с 7 по 31 октября 2019 года методом face-to-face. Опрошено 1606 респондентов: 800 – в неподконтрольной части Луганской и 806 – в неподконтрольной части Донецкой областей. Для расчета сравнительной выборки были использованы официальные статистические данные 2014 года, которые были скорректированы с учетом существующих демографических данных ВПЧ, которые оставили неподконтрольные территории. Погрешность результатов не превышает 3,2%.