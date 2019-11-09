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      Как к Зеленскому относятся жители оккупированного Донбасса

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      78,9% жителей оккупированного Донбасса оценивают Владимира Зеленского "плохо" или "очень плохо"
      78,9% жителей оккупированного Донбасса оценивают Владимира Зеленского "плохо" или "очень плохо" / Getty Images

      Большинство жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (78,9%) оценивают Президента Украины Владимира Зеленского "плохо" или "очень плохо". А "очень хорошо" и "хорошо" к главе государства относятся 19% опрошенных жителей оккупированного Донбасса.

      За последние месяцы, которые Зеленский посвятил работе над мирным урегулированием конфликта на Донбассе, отношение к нему не изменилось у 44,8% жителей ОРДЛО, а ухудшилось – у 22,9%. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина", проведенного с помощью компании "Нью Имидж Маркетинг Групп".

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      Еще 20,5% жителей оккупированного Донбасса заявили, что Зеленский их разочаровал. Изменили мнение в лучшую сторону 2,7% опрошенных.

      Экономических успехов от Зеленского жители ОРДЛО тоже не ждут. Так, 1,4% считают, что президенту удастся улучшить социально-экономические условия, еще 13,3% "допускают такую ​​возможность". А 85% считают успех "маловероятным" и "очень маловероятным".

      Надежды на мир в регионе с Зеленским связывают 1,7% опрошенных жителей оккупированного Донбасса. В то же время 59% опрошенных связывают с президентом надежды на мир, а 26,5% категорически не верят в его способность урегулировать конфликт.

      Еще 61,3% сомневаются, что Зеленскому удастся провести удачные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. А 23,8% считают успех переговорного процесса Украины и России "очень маловероятным".

       Узнайте, сколько жителей оккупированного Донбасса считают себя гражданами Украины

      Исследование проводилось с 7 по 31 октября 2019 года методом face-to-face. Опрошено 1606 респондентов: 800 – в неподконтрольной части Луганской и 806 – в неподконтрольной части Донецкой областей. Для расчета сравнительной выборки были использованы официальные статистические данные 2014 года, которые были скорректированы с учетом существующих демографических данных ВПЧ, которые оставили неподконтрольные территории. Погрешность результатов не превышает 3,2%.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Социологическое исследование Статистика Оккупированные территории
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