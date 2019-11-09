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      Сколько жителей оккупированного Донбасса считают себя гражданами Украины

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      Более половины жителей оккупированного Донбасса считают себя гражданами Украины
      Более половины жителей оккупированного Донбасса считают себя гражданами Украины / 24 канал

      Гражданами Украины считают себя 57,8% жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

      При этом 34,8% жителей ОРДЛО имеют паспорта "ДНР" или "ЛНР". И всего 6,8% жителей оккупированных территорий Донбасса имеют российские паспорта, свидетельствуют данные совместного исследования Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина", проведенного с помощью компании "Нью Имидж Маркетинг Групп".

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      Заметим, что 42,9% жителей оккупированных территорий Донбасса никогда не задумывались о получении российского гражданства.

      Опрос проводился в период с 7 сентября по 31 октября 2019 года методом face-to-face. Всего в исследовании приняли участие 1606 респондентов – 800 жителей ОРЛО и 806 из ОРДО. Расчет сравнительной выборки проводился с использованием статистических данных 2014 года и скорректированный с учетом имеющихся демографических данных временно перемещенных лиц. Погрешность исследования составляет не более 3,2%.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Российские паспорта на Донбассе Социологическое исследование Статистика Оккупированные территории
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