Сколько жителей оккупированного Донбасса считают себя гражданами Украины

Гражданами Украины считают себя 57,8% жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

При этом 34,8% жителей ОРДЛО имеют паспорта "ДНР" или "ЛНР". И всего 6,8% жителей оккупированных территорий Донбасса имеют российские паспорта, свидетельствуют данные совместного исследования Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина", проведенного с помощью компании "Нью Имидж Маркетинг Групп".

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Заметим, что 42,9% жителей оккупированных территорий Донбасса никогда не задумывались о получении российского гражданства.

Опрос проводился в период с 7 сентября по 31 октября 2019 года методом face-to-face. Всего в исследовании приняли участие 1606 респондентов – 800 жителей ОРЛО и 806 из ОРДО. Расчет сравнительной выборки проводился с использованием статистических данных 2014 года и скорректированный с учетом имеющихся демографических данных временно перемещенных лиц. Погрешность исследования составляет не более 3,2%.