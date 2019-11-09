Скільки жителів окупованого Донбасу вважають себе громадянами України

Громадянами України вважають себе 57,8% жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

При цьому 34,8% жителів ОРДЛО мають паспорти "ДНР" або "ЛНР". І всього 6,8% жителів окупованих територій Донбасу мають російські паспорти, свідчать дані спільного дослідження Українського інституту майбутнього і "Дзеркала тижня. Україна", проведеного за допомогою компанії "Нью Імідж Маркетинг Груп".

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Зауважимо, що 42,9% жителів окупованих територій Донбасу ніколи не замислювалися про отримання російського громадянства.

Опитування проводилося в період з 7 вересня по 31 жовтня 2019 року методом face-to-face. Всього в дослідженні взяли участь 1606 респондентів – 800 жителів ОРЛО і 806 з ОРДО. Розрахунок порівняльної вибірки проводився з використанням статистичних даних 2014 року і скоригований з урахуванням наявних демографічних даних тимчасово переміщених осіб. Похибка дослідження становить не більше 3,2%.