Говорячи про політичне майбутнє окупованих територій Донбасу, більшість українців (56%) хотіли б, щоб ці території повернулися до складу Донецької та Луганської областей на тих же умовах, що були раніше.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного соціологічною службою "Центру Разумкова" з 4 по 9 жовтня.

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Якою українці бачать подальшу долю окупованого Донбасу?

56% українців виступають за повернення до складу Донеччини і Луганщини на попередніх умовах,

13,5% – щоб ці території повернулися під контроль України, але отримали більше незалежності від Києва,

10% – щоб ці території утворили автономію у складі України,

3% – щоб ці території відокремилися від України і стали незалежними державами,

3% – щоб ці території відокремилися від України і увійшли до складу Росії.

Як встановити мир на Донбасі?

23,5% українців підтримують встановлення миру на Донбасі силовим шляхом,

52% – проти цього.

Разом з тим, лише 12% українців підтримали б відокремлення від держави окупованих територій Донбасу. Не підтримали б – 73%).

Лише 10% українців підтримали б визнання Криму російською територією в обмін на звільнення Донбасу. Не підтримали б – 70%.

Неочікувано: частина українців вважають, що на Донбасі воюють Росія і США

Особливий статус Донбасу і федеративний устрій

56% українців виступають проти надання і закріплення в Конституції особливого статусу окремих територій Донеччини та Луганщини,

26% – за особливий статус,

63% не підтримують ідею введення в Україні федеративного устрою,

17% – за федеративний устрій.

Компроміси задля досягнення миру на Донбасі

59% українців не підтримують амністію для всіх, хто брав участь у бойових діях на Донбасі,

18% – підтримують амністію,

59% – не підтримують відмову від євроінтеграції, вихід з Угоди про асоціацію з ЄС,

19% – за відмову від євроінтеграції,

56% – не підтримують надання російській мові статусу другої державної,

29,5% – за російську мову як другу державну,

54% – не підтримують відмову від перспективи членства в НАТО, закріплення в Конституції нейтрального статусу України,

25% – за відмову від НАТО.

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Контакти з окупованим Донбасом: переговори та економіка

47% українців не підтримують налагодження торгово-економічних, фінансових контактів з "ДНР" і "ЛНР" (підтримують – 36%),

44% – не підтримують ідею припинення фінансування територій (виплату пенсій, зарплат тощо), зайнятих "ДНР" і "ЛНР" (підтримують – 33%),

41,5% – підтримують започаткування офіційних переговорів української влади з нинішніми ватажками "ДНР" і "ЛНР" (не підтримують – 39%).

У межах соціологічного дослідження було опитано 2015 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.