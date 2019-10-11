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      Якою українці бачать подальшу долю окупованого Донбасу

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      Більшість українців хочуть повернення окупованого Донбасу під контроль України
      Більшість українців хочуть повернення окупованого Донбасу під контроль України / dniprograd.org

      Говорячи про політичне майбутнє окупованих територій Донбасу, більшість українців (56%) хотіли б, щоб ці території повернулися до складу Донецької та Луганської областей на тих же умовах, що були раніше.

      Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного соціологічною службою "Центру Разумкова" з 4 по 9 жовтня.

      Читайте також: Зеленський не допускає автономії Донбасу

      Якою українці бачать подальшу долю окупованого Донбасу?

      • 56% українців виступають за повернення до складу Донеччини і Луганщини на попередніх умовах,
      • 13,5% – щоб ці території повернулися під контроль України, але отримали більше незалежності від Києва,
      • 10% – щоб ці території утворили автономію у складі України,
      • 3% – щоб ці території відокремилися від України і стали незалежними державами,
      • 3% – щоб ці території відокремилися від України і увійшли до складу Росії.

      Як встановити мир на Донбасі?

      • 23,5% українців підтримують встановлення миру на Донбасі силовим шляхом,
      • 52% – проти цього.

      Разом з тим, лише 12% українців підтримали б відокремлення від держави окупованих територій Донбасу. Не підтримали б – 73%).

      Лише 10% українців підтримали б визнання Криму російською територією в обмін на звільнення Донбасу. Не підтримали б – 70%.

      Неочікувано: частина українців вважають, що на Донбасі воюють Росія і США

      Особливий статус Донбасу і федеративний устрій

      • 56% українців виступають проти надання і закріплення в Конституції особливого статусу окремих територій Донеччини та Луганщини,
      • 26% – за особливий статус,
      • 63% не підтримують ідею введення в Україні федеративного устрою,
      • 17% – за федеративний устрій.

      Компроміси задля досягнення миру на Донбасі

      • 59% українців не підтримують амністію для всіх, хто брав участь у бойових діях на Донбасі,
      • 18% – підтримують амністію,
      • 59% – не підтримують відмову від євроінтеграції, вихід з Угоди про асоціацію з ЄС,
      • 19% – за відмову від євроінтеграції,
      • 56% – не підтримують надання російській мові статусу другої державної,
      • 29,5% – за російську мову як другу державну,
      • 54% – не підтримують відмову від перспективи членства в НАТО, закріплення в Конституції нейтрального статусу України,
      • 25% – за відмову від НАТО.

      Читайте також: Питання подачі води до Криму не обговорюється, – Зеленський

      Контакти з окупованим Донбасом: переговори та економіка

      • 47% українців не підтримують налагодження торгово-економічних, фінансових контактів з "ДНР" і "ЛНР" (підтримують – 36%),
      • 44% – не підтримують ідею припинення фінансування територій (виплату пенсій, зарплат тощо), зайнятих "ДНР" і "ЛНР" (підтримують – 33%),
      • 41,5% – підтримують започаткування офіційних переговорів української влади з нинішніми ватажками "ДНР" і "ЛНР" (не підтримують – 39%).

      У межах соціологічного дослідження було опитано 2015 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

      карта окупованого Донбасу окуповані території карта ОРДЛО

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Окуповані території Новини України Війна на Донбасі Статистика Соціологічне дослідження НАТО Євросоюз Анексія Криму
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