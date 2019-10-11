Якою українці бачать подальшу долю окупованого Донбасу
Говорячи про політичне майбутнє окупованих територій Донбасу, більшість українців (56%) хотіли б, щоб ці території повернулися до складу Донецької та Луганської областей на тих же умовах, що були раніше.
Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного соціологічною службою "Центру Разумкова" з 4 по 9 жовтня.
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Якою українці бачать подальшу долю окупованого Донбасу?
- 56% українців виступають за повернення до складу Донеччини і Луганщини на попередніх умовах,
- 13,5% – щоб ці території повернулися під контроль України, але отримали більше незалежності від Києва,
- 10% – щоб ці території утворили автономію у складі України,
- 3% – щоб ці території відокремилися від України і стали незалежними державами,
- 3% – щоб ці території відокремилися від України і увійшли до складу Росії.
Як встановити мир на Донбасі?
- 23,5% українців підтримують встановлення миру на Донбасі силовим шляхом,
- 52% – проти цього.
Разом з тим, лише 12% українців підтримали б відокремлення від держави окупованих територій Донбасу. Не підтримали б – 73%).
Лише 10% українців підтримали б визнання Криму російською територією в обмін на звільнення Донбасу. Не підтримали б – 70%.
Неочікувано: частина українців вважають, що на Донбасі воюють Росія і США
Особливий статус Донбасу і федеративний устрій
- 56% українців виступають проти надання і закріплення в Конституції особливого статусу окремих територій Донеччини та Луганщини,
- 26% – за особливий статус,
- 63% не підтримують ідею введення в Україні федеративного устрою,
- 17% – за федеративний устрій.
Компроміси задля досягнення миру на Донбасі
- 59% українців не підтримують амністію для всіх, хто брав участь у бойових діях на Донбасі,
- 18% – підтримують амністію,
- 59% – не підтримують відмову від євроінтеграції, вихід з Угоди про асоціацію з ЄС,
- 19% – за відмову від євроінтеграції,
- 56% – не підтримують надання російській мові статусу другої державної,
- 29,5% – за російську мову як другу державну,
- 54% – не підтримують відмову від перспективи членства в НАТО, закріплення в Конституції нейтрального статусу України,
- 25% – за відмову від НАТО.
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Контакти з окупованим Донбасом: переговори та економіка
- 47% українців не підтримують налагодження торгово-економічних, фінансових контактів з "ДНР" і "ЛНР" (підтримують – 36%),
- 44% – не підтримують ідею припинення фінансування територій (виплату пенсій, зарплат тощо), зайнятих "ДНР" і "ЛНР" (підтримують – 33%),
- 41,5% – підтримують започаткування офіційних переговорів української влади з нинішніми ватажками "ДНР" і "ЛНР" (не підтримують – 39%).
У межах соціологічного дослідження було опитано 2015 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.