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      Какой украинцы видят дальнейшую судьбу оккупированного Донбасса

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      Большинство украинцев хотят возвращения оккупированного Донбасса под контроль Украины
      Большинство украинцев хотят возвращения оккупированного Донбасса под контроль Украины / dniprograd.org

      Говоря о политическом будущем оккупированных территорий Донбасса, большинство украинцев (56%) хотели бы, чтобы эти территории вернулись в состав Донецкой и Луганской областей на тех же условиях, что были раньше.

      Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного социологической службой "Центра Разумкова" с 4 по 9 октября.

      Читайте также: Зеленский не допускает автономии Донбасса

      Какой украинцы видят дальнейшую судьбу оккупированного Донбасса?

      • 56% украинцев выступают за возвращение в состав Донецкой и Луганской на прежних условиях,
      • 13,5% – чтобы эти территории вернулись под контроль Украины, но получили больше независимости от Киева,
      • 10% – чтобы эти территории образовали автономию в составе Украины,
      • 3% – чтобы эти территории отделились от Украины и стали независимыми государствами,
      • 3% – чтобы эти территории отделились от Украины и вошли в состав России.

      Как установить мир на Донбассе?

      • 23,5% украинцев поддерживают установление мира на Донбассе силовым путем,
      • 52% – против этого.

      Вместе с тем, только 12% украинцев поддержали бы отделение от государства оккупированных территорий Донбасса. Не поддержали бы – 73%.

      Лишь 10% украинцев поддержали бы признание Крыма российской территорией в обмен на освобождение Донбасса. Не поддержали бы – 70%.

      Неожиданно: часть украинцев считают, что на Донбассе воюют Россия и США

      Особый статус Донбасса и федеративное устройство

      • 56% украинцев выступают против предоставления и закрепления в Конституции особого статуса отдельных территорий Донецкой и Луганской,
      • 26% – за особый статус,
      • 63% не поддерживают идею введения в Украине федеративного устройства,
      • 17% – за федеративное устройство.

      Компромиссы для достижения мира на Донбассе

      • 59% украинцев не поддерживают амнистию для всех, кто участвовал в боевых действиях на Донбассе,
      • 18% – поддерживают амнистию,
      • 59% – не поддерживают отказ от евроинтеграции, выход из Соглашения об ассоциации с ЕС,
      • 19% – за отказ от евроинтеграции,
      • 56% – не поддерживают предоставление русскому языку статуса второго государственного,
      • 29,5% – за русский язык как второй государственный,
      • 54% – не поддерживают отказ от перспективы членства в НАТО, закрепление в Конституции нейтрального статуса Украины,
      • 25% – за отказ от НАТО.

      Читайте также: Вопрос подачи воды в Крым не обсуждается, – Зеленский

      Контакты с оккупированным Донбассом: переговоры и экономика

      • 47% украинцев не поддерживают налаживание торгово-экономических, финансовых контактов с "ДНР" и "ЛНР" (поддерживают – 36%),
      • 44% – не поддерживают идею прекращения финансирования территорий (выплату пенсий, зарплат и т.д.), занятых "ДНР" и "ЛНР" (поддерживают – 33%),
      • 41,5% – поддерживают начало официальных переговоров украинской власти с нынешними главарями "ДНР" и "ЛНР" (не поддерживают – 39%).

      В рамках социологического исследования было опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

      карта окупованого Донбасу окуповані території карта ОРДЛО

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Оккупированные территории Война на Донбассе НАТО Социологическое исследование Статистика Аннексия Крыма Евросоюз
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