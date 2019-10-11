Говоря о политическом будущем оккупированных территорий Донбасса, большинство украинцев (56%) хотели бы, чтобы эти территории вернулись в состав Донецкой и Луганской областей на тех же условиях, что были раньше.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного социологической службой "Центра Разумкова" с 4 по 9 октября.

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Какой украинцы видят дальнейшую судьбу оккупированного Донбасса?

56% украинцев выступают за возвращение в состав Донецкой и Луганской на прежних условиях,

13,5% – чтобы эти территории вернулись под контроль Украины, но получили больше независимости от Киева,

10% – чтобы эти территории образовали автономию в составе Украины,

3% – чтобы эти территории отделились от Украины и стали независимыми государствами,

3% – чтобы эти территории отделились от Украины и вошли в состав России.

Как установить мир на Донбассе?

23,5% украинцев поддерживают установление мира на Донбассе силовым путем,

52% – против этого.

Вместе с тем, только 12% украинцев поддержали бы отделение от государства оккупированных территорий Донбасса. Не поддержали бы – 73%.

Лишь 10% украинцев поддержали бы признание Крыма российской территорией в обмен на освобождение Донбасса. Не поддержали бы – 70%.

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Особый статус Донбасса и федеративное устройство

56% украинцев выступают против предоставления и закрепления в Конституции особого статуса отдельных территорий Донецкой и Луганской,

26% – за особый статус,

63% не поддерживают идею введения в Украине федеративного устройства,

17% – за федеративное устройство.

Компромиссы для достижения мира на Донбассе

59% украинцев не поддерживают амнистию для всех, кто участвовал в боевых действиях на Донбассе,

18% – поддерживают амнистию,

59% – не поддерживают отказ от евроинтеграции, выход из Соглашения об ассоциации с ЕС,

19% – за отказ от евроинтеграции,

56% – не поддерживают предоставление русскому языку статуса второго государственного,

29,5% – за русский язык как второй государственный,

54% – не поддерживают отказ от перспективы членства в НАТО, закрепление в Конституции нейтрального статуса Украины,

25% – за отказ от НАТО.

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Контакты с оккупированным Донбассом: переговоры и экономика

47% украинцев не поддерживают налаживание торгово-экономических, финансовых контактов с "ДНР" и "ЛНР" (поддерживают – 36%),

44% – не поддерживают идею прекращения финансирования территорий (выплату пенсий, зарплат и т.д.), занятых "ДНР" и "ЛНР" (поддерживают – 33%),

41,5% – поддерживают начало официальных переговоров украинской власти с нынешними главарями "ДНР" и "ЛНР" (не поддерживают – 39%).

В рамках социологического исследования было опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.