Какой украинцы видят дальнейшую судьбу оккупированного Донбасса
Говоря о политическом будущем оккупированных территорий Донбасса, большинство украинцев (56%) хотели бы, чтобы эти территории вернулись в состав Донецкой и Луганской областей на тех же условиях, что были раньше.
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного социологической службой "Центра Разумкова" с 4 по 9 октября.
Читайте также: Зеленский не допускает автономии Донбасса
Какой украинцы видят дальнейшую судьбу оккупированного Донбасса?
- 56% украинцев выступают за возвращение в состав Донецкой и Луганской на прежних условиях,
- 13,5% – чтобы эти территории вернулись под контроль Украины, но получили больше независимости от Киева,
- 10% – чтобы эти территории образовали автономию в составе Украины,
- 3% – чтобы эти территории отделились от Украины и стали независимыми государствами,
- 3% – чтобы эти территории отделились от Украины и вошли в состав России.
Как установить мир на Донбассе?
- 23,5% украинцев поддерживают установление мира на Донбассе силовым путем,
- 52% – против этого.
Вместе с тем, только 12% украинцев поддержали бы отделение от государства оккупированных территорий Донбасса. Не поддержали бы – 73%.
Лишь 10% украинцев поддержали бы признание Крыма российской территорией в обмен на освобождение Донбасса. Не поддержали бы – 70%.
Неожиданно: часть украинцев считают, что на Донбассе воюют Россия и США
Особый статус Донбасса и федеративное устройство
- 56% украинцев выступают против предоставления и закрепления в Конституции особого статуса отдельных территорий Донецкой и Луганской,
- 26% – за особый статус,
- 63% не поддерживают идею введения в Украине федеративного устройства,
- 17% – за федеративное устройство.
Компромиссы для достижения мира на Донбассе
- 59% украинцев не поддерживают амнистию для всех, кто участвовал в боевых действиях на Донбассе,
- 18% – поддерживают амнистию,
- 59% – не поддерживают отказ от евроинтеграции, выход из Соглашения об ассоциации с ЕС,
- 19% – за отказ от евроинтеграции,
- 56% – не поддерживают предоставление русскому языку статуса второго государственного,
- 29,5% – за русский язык как второй государственный,
- 54% – не поддерживают отказ от перспективы членства в НАТО, закрепление в Конституции нейтрального статуса Украины,
- 25% – за отказ от НАТО.
Читайте также: Вопрос подачи воды в Крым не обсуждается, – Зеленский
Контакты с оккупированным Донбассом: переговоры и экономика
- 47% украинцев не поддерживают налаживание торгово-экономических, финансовых контактов с "ДНР" и "ЛНР" (поддерживают – 36%),
- 44% – не поддерживают идею прекращения финансирования территорий (выплату пенсий, зарплат и т.д.), занятых "ДНР" и "ЛНР" (поддерживают – 33%),
- 41,5% – поддерживают начало официальных переговоров украинской власти с нынешними главарями "ДНР" и "ЛНР" (не поддерживают – 39%).
В рамках социологического исследования было опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.