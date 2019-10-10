Зеленский не допускает автономии Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в тексте законопроекта об особенностях местного самоуправления на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей не может идти речь об автономии Донбасса. Однако глава государства готов обсуждать определенные гуманитарные вопросы.

"Что касается закона об особом статусе – мы не можем в этом законе говорить об автономии", – четко сказал Зеленский во время пресс-марафону 10 октября.

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"Главное сейчас говорить о том, что мы не можем, а не то, что мы можем. Я знаю, что там есть гуманитарные вопросы, будет также обсуждаться вопрос языка – чтобы у них (на Донбассе) был статус русского языка как регионального. Я думаю, что есть много гуманитарных компромиссов, о которых мы можем говорить", – добавил Президент Украины.

Он также отметил, что поскольку нет готового текста законопроекта о статусе Донбасса, то преждевременно и говорить о том, на какие компромиссы Украина готова идти.

"Я знаю, что раньше было много условий с законом об особом статусе, но они сами собой будут решаться за того, потомучто мы как страна решили идти по пути децентрализации", – добавил глава государства.