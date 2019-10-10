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      Зеленський не допускає автономії Донбасу

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      Зеленський заявив, що в законі не буде автономії Донбасу
      Зеленський заявив, що в законі не буде автономії Донбасу / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський заявив, що в тексті законопроєкту про особливості місцевого самоврядування на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей не може мовитися про автономію Донбасу. Однак глава держави готовий обговорювати певні гуманітарні питання.

      "Що стосується закону про особливий статус – ми не можемо в цьому законі говорити про автономію", – чітко сказав Зеленський під час пресмарафону 10 жовтня.

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      "Головне зараз говорити про те, що ми не можемо, а не те, що ми можемо. Я знаю, що там є гуманітарні питання, будуть також обговорюватися питання мови – щоб у них (на Донбасі) був статус російської мови як регіональної. Я думаю, що є багато гуманітарних компромісів, про які ми можемо говорити", – додав Президент України.

      Він також зазначив, що оскільки немає готового тексту законопроєкту щодо статусу Донбасу, то передчасно і говорити про те, на які компроміси Україна готова.

      "Я знаю, що раніше було багато умов до закону про особливий статус, але вони самі собою вирішуватися через те, що ми як країна вирішили йти шляхом децентралізації", – додав глава держави.

      що ще казав Зеленський про війну на донбасі під час пресмарафону:
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Володимир Зеленський Пресмарафон Зеленського Новини України Новини політики Війна на Донбасі Окуповані території
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