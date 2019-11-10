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      Жители оккупированного Донбасса хотят воссоединения с Россией и победы над "укропами": опрос

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      Присоединиться к России хочет большинство жителей так называемых "Л / ДНР"
      Присоединиться к России хочет большинство жителей так называемых "Л / ДНР" / Иллюстративное фото

      Большинство жителей оккупированных территорий Донбасса, которые сейчас живут в составе так называемых "Л/ДНР", хотят, чтобы их маленькая родина присоединилась к составу Российской Федерации. В то же время, среди тех, кто желает на Донбассе победы, 23,6% хотят получить ее над "укропами".

      Об этом свидетельствуют данные совместного социологического исследования Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина", проведенного компанией "Нью Имидж Маркетинг Групп".

      Актуально: Сколько жителей оккупированного Донбасса считают себя гражданами Украины

      Так, согласно результатам опроса:

      • 50,9% жителей оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей считают, что нынешние территории ОРДЛО должны стать частью России.
      • Еще 13,4% имеют схожую мысль с небольшим отличием. Они хотят стать "частью России, но с особым статусом".
      • Лишь 5,1% опрошенных жителей ОРДЛО хотят "быть частью Украины по старинке".
      • 13,4% видят подконтрольные "Л/ДНР" территории "частью Украины, но с особым статусом".
      • А вот независимости и от Украины, и от России хотят 16,2% опрошенных.

      опитування Донбас

      Какими видят статус оккупированного Донбасса его нынешние жители / скриншот

      Интересно, что на подконтрольных Украине территориях царит совсем другое мнение. К примеру, по результатам исследований Центра Разумкова, которые проводили в октябре по всей стране:

      • За сохранение районов, ныне именуемых как "ЛНР/ДНР", в составе Украины в том или ином статусе выступили 79,7% опрошенных.
      • 56% хотят, чтобы эти территории вернулись в состав Донецкой и Луганской областей Украины на тех же условиях, что были раньше.
      • Еще 13,5% видят их под контролем Украины, но с получением большей независимости от Киева.
      • 10,2% согласны, чтобы эти территории образовали автономию в составе Украины.
      • Лишь 6,2% украинцев согласны, чтобы так называемые "ЛНР/ДНР" отделились от Украины.

      На вопрос, если бы пришлось выбирать между миром в регионе и победой, 8,7% жителей оккупированного Донбасса заявили: "победа", 90,9% – "мир".

      При этом те, кто выбрал "победу", в ответ на вопрос "победа над кем?", ответили "над украинскими фашистами / укропами" (23,6%,) над Украиной (14,3%), над нацистами и нацизмом (9,3%).

      опитування
      Над кем ждут победы в ОРДЛО / скриншот

      Читайте также: Как к Зеленскому относятся жители оккупированного Донбасса

      Исследование Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина", которое проводили с помощью компании "Нью Имидж Маркетинг Групп" с ​​7 по 31 октября 2019 года происходило методом face-to-face. Опросить удалось 1606 респондентов: 800 – в неподконтрольной части Луганской и 806 – в неподконтрольной части Донецкой областей.

      Внимание! Редакция 24 канала предостерегает, что любые социологические опросы могут не соответствовать действительности, поэтому предлагает воспринимать результаты опросов критично.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Новости политики Пророссийские боевики Новости Луганска Новости Донецка Социологическое исследование исследования
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