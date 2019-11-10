Жители оккупированного Донбасса хотят воссоединения с Россией и победы над "укропами": опрос

Большинство жителей оккупированных территорий Донбасса, которые сейчас живут в составе так называемых "Л/ДНР", хотят, чтобы их маленькая родина присоединилась к составу Российской Федерации. В то же время, среди тех, кто желает на Донбассе победы, 23,6% хотят получить ее над "укропами".

Об этом свидетельствуют данные совместного социологического исследования Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина", проведенного компанией "Нью Имидж Маркетинг Групп".

Актуально: Сколько жителей оккупированного Донбасса считают себя гражданами Украины

Так, согласно результатам опроса:

50,9% жителей оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей считают, что нынешние территории ОРДЛО должны стать частью России .

считают, что . Еще 13,4% имеют схожую мысль с небольшим отличием. Они хотят стать "частью России, но с особым статусом".

с небольшим отличием. Они хотят стать "частью России, но с особым статусом". Лишь 5,1% опрошенных жителей ОРДЛО хотят "быть частью Украины по старинке".

13,4% видят подконтрольные "Л/ДНР" территории "частью Украины, но с особым статусом".

А вот независимости и от Украины, и от России хотят 16,2% опрошенных.

Какими видят статус оккупированного Донбасса его нынешние жители / скриншот

Интересно, что на подконтрольных Украине территориях царит совсем другое мнение. К примеру, по результатам исследований Центра Разумкова, которые проводили в октябре по всей стране:

За сохранение районов, ныне именуемых как "ЛНР/ДНР", в составе Украины в том или ином статусе выступили 79,7% опрошенных.

56% хотят, чтобы эти территории вернулись в состав Донецкой и Луганской областей Украины на тех же условиях, что были раньше.

Еще 13,5% видят их под контролем Украины, но с получением большей независимости от Киева.

10,2% согласны, чтобы эти территории образовали автономию в составе Украины.

Лишь 6,2% украинцев согласны, чтобы так называемые "ЛНР/ДНР" отделились от Украины.

На вопрос, если бы пришлось выбирать между миром в регионе и победой, 8,7% жителей оккупированного Донбасса заявили: "победа", 90,9% – "мир".

При этом те, кто выбрал "победу", в ответ на вопрос "победа над кем?", ответили "над украинскими фашистами / укропами" (23,6%,) над Украиной (14,3%), над нацистами и нацизмом (9,3%).



Над кем ждут победы в ОРДЛО / скриншот

Читайте также: Как к Зеленскому относятся жители оккупированного Донбасса

Исследование Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина", которое проводили с помощью компании "Нью Имидж Маркетинг Групп" с ​​7 по 31 октября 2019 года происходило методом face-to-face. Опросить удалось 1606 респондентов: 800 – в неподконтрольной части Луганской и 806 – в неподконтрольной части Донецкой областей.

Внимание! Редакция 24 канала предостерегает, что любые социологические опросы могут не соответствовать действительности, поэтому предлагает воспринимать результаты опросов критично.