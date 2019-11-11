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      Сивохо розповів, як отримує інформацію з окупованого Донбасу

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      Сивохо розповів про своїх інформаторів на окупованому Донбасі
      Сивохо розповів про своїх інформаторів на окупованому Донбасі / Фото з Facebook

      Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції Донбасу Сергій Сивохо отримує інформацію від жителів окупованих районів "через особисті зв'язки". Зокрема, через членів його команди, які є вихідцями з непідконтрольних територій, та через особисте спілкування з мешканцями непідконтрольних Україні територій.

      Про це сказав Сивохо під час пресконференції у Києві відповідаючи на питання, як відбувається його комунікація з жителями окупованого Сходу.

      Цікаво: Сивохо засумнівався у достовірності соцопитування жителів ОРДЛО

      "У моїй команді практично усі – вихідці з Донецька і Донецької області. Звісно, у всіх залишились зв'язки там, тому наша інформація – саме з таких особистих зв'язків. Звісно, ми спілкуємось не з чужими людьми, не просто з респондентами, ми отримуємо одні з найбільш правильних відповідей. І є позитивні зміни, звісно,
      – наголосив Сивохо.

      Новопризначений радник секретаря РНБО додав, що часто спілкується з усіма жителями Донеччини і Луганщини.

      "Під час останніх візитів на Донбас я багато спілкувався і з переселенцями, і з жителями непідконтрольної та підконтрольній території. Все це відбувалося на КПВВ, навколо КПВВ. Ви знаєте – це такий кордон між світами. Мені хотілося б, щоб найближчим часом цих КПВВ не стало б взагалі. Це моя мрія – щоб країна знову стала єдиною", – сказав він.

      До слова, раніше Сергій Сивохо розповідав, що "Слуга народу" провела заміри електоральних настроїв серед жителів окупованих районів Донбасу. Вони показали, що в ОРДЛО є люди, готові йти на місцеві вибори від президентської партії. Проте, чиновник не захотів розповідати, як саме "Слузі народу" вдалося опитати мешканців окупованої Луганщини та Донеччини.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Сергій Сивохо РНБО
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