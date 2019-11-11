Сивохо рассказал, как получает информацию из оккупированного Донбасса

Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо получает информацию от жителей оккупированных районов "через личные связи". В частности, через членов его команды, которые являются выходцами из неподконтрольных территорий, и через личное общение с жителями неподконтрольных Украине территорий.

Об этом Сивохо сказал во время пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос, как происходит его коммуникация с жителями оккупированного Востока.

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В моей команде практически все – выходцы из Донецка и Донецкой области. Конечно, у всех остались связи там, поэтому наша информация – именно из таких личных связей. Конечно, мы общаемся не с чужими людьми, не просто с респондентами, мы получаем одни из наиболее правильных ответов. И есть положительные изменения, конечно,

– подчеркнул Сивохо.

Новоназначенный советник секретаря СНБО добавил, что часто общается со всеми жителями Донетчины и Луганщины.

"Во время последних визитов на Донбасс я много общался и с переселенцами, и с жителями неподконтрольной и подконтрольной территории. Все это происходило на КПВВ, вокруг КПВВ. Вы знаете-это такая граница между мирами. Мне хотелось бы, чтобы в ближайшее время этих КПВВ не стало вообще. Это моя мечта – чтобы страна снова стала единой", – сказал он.

К слову, ранее Сергей Сивохо рассказывал, что "Слуга народа" провела замеры электоральных настроений среди жителей оккупированных районов Донбасса. Они показали, что в ОРДЛО есть люди, готовые идти на местные выборы от президентской партии. Однако, чиновник не захотел рассказывать, как именно "Слуге народа" удалось опросить жителей оккупированной Луганщины и Донетчины.