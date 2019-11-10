Сивохо усомнился в достоверности соцопроса жителей ОРДЛО

Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо выразил недоверие относительно недавно обнародованного соцопроса, проведенного на оккупированных территориях Донбасса компанией "Нью Имидж Маркетинг Групп".

На своей фейсбук странице Сивохо высказался, что опрос проводился не иначе, как дистанционно или по согласию "властей ЛДНР", а значит его данные были отредактированы.

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Все, кто в теме, знают, что опрос face-to-face 1600 респондентов по структурированной анкете в домохозяйствах и не пообщаться затем с "МГБ" непризнанных республик невозможно. Соответственно, либо этот опрос проводился дистанционно, что умаляет его значимость, или оно было согласовано с властями так называемых "ЛДНР", а следовательно – отредактировано в нужном ключе,

– написал Сивохо.

Советник секретаря СНБО также отметил, что исследования явилось сразу после заявления партии "Голос" о том, что Украина должна выйти из Минского процесса и заморозить ситуацию на неподконтрольных территориях.

Он отметил, что "кому-то очень не хочется мира и возвращения украинских территорий. А в случае с выходом из минского процесса – выигрывает только Россия, сможет наконец избавиться от санкций и продолжить активно заниматься "брошенными Украиной территориями".

Сивохо подчеркнул, что мирный процесс необратим и разведения войск в Петровском является подтверждением этого факта.

К слову, опрос проводился Украинским институтом будущего и "Зеркалом недели. Украина" при участии компании "Нью Имидж Маркетинг Групп" с 7 по 31 октября 2019 года. Авторы утверждают, что опрошено 1606 респондентов: 800 – неподконтрольной части Луганской и 806 – в неподконтрольной части Донецкой областей.