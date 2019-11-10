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      Сивохо засумнівався у достовірності соцопитування жителів ОРДЛО

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      Сергій Сивохо
      Сергій Сивохо / Фото з Facebook

      Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції й відновлення Донбасу Сергій Сивохо висловив недовіру щодо нещодавно оприлюдненого соцопитування, проведеного на окупованих територіях Донбасу компанією "Нью Імідж Маркетинг Груп".

      На своїй фейсбук сторінці Сивохо висловився, що опитування проводилося не інакше, як дистанційно або за згодою "влади ЛДНР", а отже його дані були відредаговані.

      До теми: На Донбасі хочуть місцевих виборів без українських партій

      Всі, хто в темі, знають, що опитати face-to-face 1600 респондентів за структурованою анкетою в домогосподарствах і не поспілкуватися потім з "МГБ" невизнаних республік неможливо. Відповідно, або це опитування проводилося дистанційно, що применшує його значимість, або воно було узгоджене з представниками влади так званих "ЛДНР", а отже – відредаговано в потрібному ключі,
      – написав Сивохо.

      Радник секретаря РНБО також зазначив, що дослідження з'явилося одразу після заяви партії Голос про те, що Україна повинна вийти з Мінського процесу і заморозити ситуацію на непідконтрольних територіях.

      Він зауважив, що "комусь дуже не хочеться миру й повернення українських територій. А у випадку з виходом з мінського процесу – виграє тільки Росія, яка зможе нарешті позбутися від санкцій і продовжити активніше займатися "покинутими Україною територіями".

      Сивохо наголосив, що мирний процес незворотній і розведення військ в Петровському є підтвердженням цього факту.

      До слова, опитування проводилося Українським інститутом майбутнього і "Дзеркалом тижня. Україна" за участі компанії "Нью Імідж Маркетинг Груп" з 7 по 31 жовтня 2019 року. Автори стверджують, що опитано 1606 респондентів: 800 – у непідконтрольної частині Луганської і 806 – в непідконтрольної частини Донецької областей.

      blog_ava
      Росія вкотре використовує Інтерпол для політичних переслідувань українців, – Дещиця
      сьогодні
      188
      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Новини політики Сергій Сивохо РНБО Новини Донецька Новини Луганська
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