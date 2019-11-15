Сивохо призвал избавиться от штампов "сепары-укры"

Невозможно вернуть утраченные территории без людей. А возвращать их надо уже ментально. Это возможно сделать только с помощью примирения и диалога. Чего точно делать не надо, так это разжигать конфликты.

С такой позицией на Втором международном форуме по Донбассу выступил советник секретаря СНБО Сергей Сивохо.

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В частности, он считает, что вернуть жителей Донбасса помогут денежные компенсации за утраченное во время войны жилье и изменение информационной политики государства.

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Следует вернуть пенсионерам пенсии;

найти способ, как компенсировать убытки из-за разрушенного и утерянного жилья из-за вооруженного конфликта на Донбассе;

140 тысяч детей, родившихся на неподконтрольной территории (Донбасс и Крым), должны получить украинские документы;

упростить порядок пересечения КПВВ и создать нормальные человеческие условия на пропускных пунктах;

изменить информационную политику;

избавиться от штампов "свои – чужие, сепары – укры".

"Наша цель – это диалог, примирение людей, а не разжигание конфликта, как это делала старая власть", – заявил новоиспеченный политик.

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Он также добавил, что уже вместе с командой занялся разработкой новой гуманитарной политики для Донбасса.

Ранее Сивохо рассказал, что лично получает информацию от собственных источников из оккупированного Донбасса. Новоназначенный советник секретаря СНБО добавил, что часто общается со всеми жителями Донетчины и Луганщины.