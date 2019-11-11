Как предполагают упростить пересечение линии разграничения с оккупированными территориями

Пересечение линии разграничения для детей по заграничным паспортом, больше разрешенных товаров и наличных денег. Уже с 29 ноября 2019 года могут вступить в силу новые правила пересечения КПВВ с оккупированных территорий.

На линии разграничения с оккупированными территориями сегодня действует 5 пунктов пропуска: 4 в Донецкой области и 1 на Луганщине. Для пересечения линии разграничения необходим паспорт и разрешение от СБУ. А на перевозку товаров существуют значительные ограничения. Правоохранители проверяют людей по системе ГАРТ, то есть в базах всех силовиков.

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"Почему внутри страны мы используем не только систему ГАРТ, но и разрешительную систему. Это система когда человек должен, прежде чем пересекать линию соприкосновения, получить разрешение", – объяснил председатель общественной организации "Группа влияния" Татьяна Дурнева.

Правила должны были измениться еще 29 октября согласно постановлению №815 Кабинета министров. Однако, из-за общественного недовольства, внедрение изменений перенесли.

Пересечение линии разграничения

Что касается новых правил перевоза товаров и наличных, советник министра по делам ветеранов и временно оккупированных территорий Артем Салихов, предлагает следующие изменения.

С оккупированной территории гражданам разрешено перевозить до 50 тысяч гривен без подтверждающих документов, с украинской территории на временно оккупированную около 20 тысяч гривен,

– советник министра по делам ветеранов и временно оккупированных территорий Артем Салихов.

Новые правила, по мнению советника СНБО Сергея Сивохо, должны изменить отношение людей с оккупированной территории к Украине и ускорить процесс реинтеграции Донбасса.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

