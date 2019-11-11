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      Як планують спростити перетин лінії розмежування з окупованими територіями

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      Перетин лінії розмежування для дітей за закордонним паспортом, більше дозволених товарів та готівки. Уже з 29 листопада 2019 року можуть вступити в силу нові правила перетину КПВВ з окупованих територій.

      На лінії розмежування з окупованими територіями на сьогодні діє 5 пунктів пропуску: 4 на Донеччині та 1 на Луганщині. Для перетину лінії розмежування необхідний паспорт та дозвіл від СБУ. А на перевезення товарів існують значні обмеження. Правоохоронці перевіряють людей за системою ГАРТ, тобто в базах усіх силовиків.

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      "Чомусь в середині країни ми використовуємо не лише систему ГАРТ, а й дозвільну систему. Це система коли людина повинна, перед тим, як перетинати лінію зіткнення, отримати дозвіл", – пояснив голова громадської організації Група впливу Тетяна Дурнєва.

      Правила мали змінитися ще 29 жовтня згідно з постановою №815 Кабінету міністрів. Однак, через суспільне невдоволення, впровадження змін перенесли.

      Перетин лінії розмежування
      Перетин лінії розмежування

      Щодо нових правил перевозу товарів та готівки, радник міністра у справах ветеранів та тимчасово окупованих територій Артем Саліхов, пропонує наступні зміни.

      З окупованої території громадянам дозволено перевозити до 50 тисяч гривень без підтверджуючих документів, з української території на тимчасово окуповану близько 20 тисяч гривень,
      – радник міністра у справах ветеранів та тимчасово окупованих територій Артем Саліхов.

      Нові правила, на думку радника РНБО Сергія Сивохо, мають змінити ставлення людей з окупованої території до України та прискорити процес реінтеграції Донбасу.

      Карта
      Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу
       

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      Автор: Олексій Печій
      Теги: Новини України Новини політики Сергій Сивохо Війна на Донбасі РНБО
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