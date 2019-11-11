Сивохо назвав перший крок для реінтеграції Донбасу

Спрощення процедури перетину контрольних пунктів в'їзду-виїзду має стати реальним кроком до реінтеграції окупованого Донбасу. КПВВ шкодять "рівності і єдності".

КПВВ – "кордон між світами", про це сказав радник секретаря РНБО України Сергій Сивохо під час пресконференції в Києві.

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Сивохо при цьому зазначив, що "дуже б хотілось, аби у найближчий час тих КПВВ не стало взагалі і країна знову була єдиною".

Ми багато говоримо про єдність, але на КПВВ рівність і єдність відходять на другий план. Особливий режим пропуску, підтвердження особистості, необхідний перелік будь-яких предметів, дозволених для перевезення, – це все тисне на людину,

– наголосив він.

Радник секретаря РНБО також додав, що питання безпеки важливі на лінії розмежування.

"Але в боротьбі за повернення територій ми можемо втратити людей. Це люди, яких ми вже практично втрачаємо, туго "закручуючи гайки" в деяких процедурах", – сказав Сивохо.

Водночас він наголосив, що навіть зараз на КПВВ "є покращення".



Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу