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      Сивохо назвав перший крок для реінтеграції Донбасу

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      КПВВ тиснуть на людей, – Сивохо про реінтеграцію Донбасу
      КПВВ тиснуть на людей, – Сивохо про реінтеграцію Донбасу / Фото з фейсбук-сторінки Сивохо

      Спрощення процедури перетину контрольних пунктів в'їзду-виїзду має стати реальним кроком до реінтеграції окупованого Донбасу. КПВВ шкодять "рівності і єдності".

      КПВВ – "кордон між світами", про це сказав радник секретаря РНБО України Сергій Сивохо під час пресконференції в Києві.

      Важливо: Стратегія реінтеграції: як у Зеленського збираються повертати окупований Донбас

      Сивохо при цьому зазначив, що "дуже б хотілось, аби у найближчий час тих КПВВ не стало взагалі і країна знову була єдиною".

      Ми багато говоримо про єдність, але на КПВВ рівність і єдність відходять на другий план. Особливий режим пропуску, підтвердження особистості, необхідний перелік будь-яких предметів, дозволених для перевезення, – це все тисне на людину,
      – наголосив він.

      Радник секретаря РНБО також додав, що питання безпеки важливі на лінії розмежування.

      "Але в боротьбі за повернення територій ми можемо втратити людей. Це люди, яких ми вже практично втрачаємо, туго "закручуючи гайки" в деяких процедурах", – сказав Сивохо.

      Водночас він наголосив, що навіть зараз на КПВВ "є покращення".

      Карта
      Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Сергій Сивохо РНБО
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