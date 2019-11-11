Сивохо назвал первый шаг для реинтеграции Донбасса

Упрощение процедуры пересечения контрольных пунктов въезда-выезда должно стать реальным шагом к реинтеграции оккупированного Донбасса. КПВВ вредят "равенству и единству".

КПВВ – "граница между мирами", об этом сказал советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо во время пресс-конференции в Киеве.

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Сивохо при этом отметил, что "очень бы хотелось, чтобы в ближайшее время тех КПВВ ни стало вообще и страна вновь была единой".

Мы много говорим о единстве, но на КПВВ равенство и единство отходят на второй план. Особый режим пропуска, подтверждение личности, необходимый перечень каких-либо предметов, разрешенных для перевозки – это все давит на человека,

– подчеркнул он.

Советник секретаря СНБО также добавил, что вопрос безопасности важен на линии разграничения.

"Но в борьбе за возвращение территорий мы можем потерять людей. Это люди, которых мы уже практически теряем, туго "закручивая гайки" в некоторых процедурах", – сказал Сивохо.

В то же время он подчеркнул, что даже сейчас на КПВВ "есть улучшения".



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала