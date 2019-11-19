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      Как Сивохо будет возвращать Донбасс: культура, практическая помощь и платформа примирения

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      Сивохо рассказал, что в СНБО создают Национальную платформу примирения и единства / donbass.comments.ua

      Чтобы реинтегрировать оккупированные территории Донбасса, СНБО будет решать целый комплекс проблем. В частности, там займутся и культурным восстановлением, и практической помощью жителям Донбасса, а также создадут Национальную платформу примирения и единства.

      "Мы будем говорить с людьми на языке спорта, культуры и бизнеса. Это что касается культурного восстановления. Еще одна очень важная задача – практическая помощь людям, которые живут в серой и красной зонах. Чаще всего – это восстановление пострадавшего жилья, а также различные бытовые нужды", – рассказал в интервью Укринформу советник секретаря СНБО Сергей Сивохо.

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      Много работы – с изменением законодательной базы по пересечению контрольных пунктов въезда и выезда, особенно в отношении детей до 14 лет. Этот процесс уже пошел, и СНБО тесно работает с экспертами-международниками и Министерством по вопросам временно оккупированных территорий, чтобы облегчить людям процесс пересечения КПВВ.

      Но, кроме этого, необходимо срочно упорядочить сами пропускные пункты – оснастить их комфортными залами ожидания с обогревом в зимний период, медицинскими аптечками, в конце концов – нормальными туалетами,
      – добавил Сивохо.

      Ранее Сивохо подчеркивал, что упрощение процедуры пересечения КПВВ может стать реальным шагом к реинтеграции Донбасса.

      В координации работы по реинтеграции Донбасса будут участвовать все ветви власти.

      "Это то, о чем я уже говорил ранее – СНБО дает возможность аккумулировать силы разных ветвей власти в достижении наших общих целей по реинтеграции и восстановлению Донбасса", – сказал Сивохо.

      В СНБО уже работают над созданием Национальной платформы примирения и единства.

      Интересно: От чего зависит реинтеграция Донбасса?

      "Мы привлекаем международных специалистов-практиков по решению военных конфликтов, анализируем опыт Ирландии, Боснии и других стран. Так легче найти наиболее правильные и уже проверенные варианты решения конфликтов, и переложить этот опыт на наши ситуацию, ментальность и восприятие", – рассказал советник секретаря СНБО.

      карта оккупированного Донбасса оккупированные территории Украины карта ОРДЛО
      Карта оккупированного Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Оккупированные территории Реинтеграция Донбасса Сергей Сивохо СНБО
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