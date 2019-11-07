От чего зависит реинтеграция Донбасса?

Представим, что нашей власти удалось мирно урегулировать военный конфликт на Донбассе, и оккупированные сейчас территории вернулись в Украину. Что дальше?

Общество волнуют вопросы: кто будет работать на этой территории судьями, полицейскими, госслужащими, кто будет представлять население в органах самоуправления? Ответы попытались найти журналисты 24 канала.

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Разведение войск на Донбассе происходит под обстрелами со стороны сепаратистов, но украинская власть упорно продолжает процесс. Президент Владимир Зеленский верит, что неотъемлемым этапом урегулирования конфликта является примирение.

Между тем, советник секретаря СНБО, народный депутат от "Слуги народа" Максим Ткаченко допускает, что после окончания войны на Донбассе, специалисты, которые сейчас работают на оккупированных территориях под контролем пророссийских сепаратистов, могут быть реинтегрированы в новую украинскую власть в регионе.

Мне кажется, что и на той стороне сейчас у власти все равно есть профессиональные люди, все равно есть люди со здравым смыслом, все равно есть честные и порядочные люди, которые хотят мира, хотят возвращения территорий, но по разным причинам остаются там. Я не исключаю, что кто-то из них сможет остаться в команде новой власти,

– сказал Максим Ткаченко в комментарии Радио Свобода.

Что известно о Максиме Ткаченко?Депутат от "Слуги народа". 23 октября стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. В августе 2014 года стал одним из совладельцев ООО "Квартал-концерт" – дочерней компании Студии "Квартал 95". Он обладает четвертью уставного фонда компании и является ее управляющим партнером.

Что имел в виду политик?

Заявление было неоднозначно воспринято, поэтому Ткаченко пришлось объяснять свои слова. На странице в Facebook он написал, что имел в виду "руководителей больниц, школ, университетов, театров Луганска, Донецка и других городов, которые не участвовали в незаконных действиях, а остались на той территории, как заложники ситуации", – акцентировал Ткаченко.

Пресс-служба партии "Слуга народа" также объяснила заявление Ткаченко, заявив, что некоторые СМИ неправильно трактовали его слова неправильно, назвав "специалистами" представителей так называемых "ЛНР/ДНР".

Однако вопрос остается открытым, что делать с работниками оккупационных администраций, судей, прокурорами и правоохранителями?

Законопроэктом о реинтеграции Донбасса, который готовит монобольшинство, предполагается реформа органов власти в регионе. Какие же изменения ждут нас, пока неизвестно. Но эксперты отмечают, что реинтеграция Донбасса будет зависеть от того, как мы вернем эту территорию. В частности, такое мнение в комментарии 24 каналу высказал политолог Сергей Гайдай.

Сегодня любые разговоры о реинтеграции Донбасса не имеют никакого смысла. Никто не знает, что будет. Необходимо, чтобы состоялось возвращение этой территории в пределы Украины. У меня радикальное мнение, что это возвращение может быть только в результате победы над агрессором. По-другому территории не возвращаются,

– отметил политолог.

Также он добавил, что нет никаких оснований полагать, что президент России Владимир Путин просто возьмет и вернет Донбасс.

Реинтеграция Донбасса

"Реинтеграция возможна только тогда, когда Россия проигрывает, и это должно быть поражение не только в военном плане, но и на дипломатическом фронте, также необходимо выиграть информационную войну. Но для этого нам необходима другое чем сегодня качество государства. А уж как мы будем реинтегрировать Донбасс зависит от того, как мы его вернем. Если это произойдет во время боевых действий, тогда проблем не будет. Кто победит, тот и будет решать. Как это было например с Германией в 1945-м, когда она проиграла войну. Страны-победительницы решили, как Германия будет реинтегрирована в мировое сообщество. Поэтому сейчас эти разговоры со стороны провластных депутатов, это просто спекуляция или политическая наивность", – сказал Гайдай.

Различаются мнения экспертов и по отношению к работникам оккупированных администраций. Волонтер и военный эксперт Георгий Тука большие сомнения относительно целесообразности пребывания на своих должностях таких лиц после войны.

То, что на оккупированной территории есть хорошие специалисты в определенных областях, я не сомневаюсь. Но могут ли люди, которые пошли на сотрудничество с оккупационной администрацией, оставаться на государственной службе после освобождения Донбасса? У меня на этот счет есть большие сомнения. Но я не сторонник того, чтобы таких людей привлекать к уголовной ответственности, если конечно они не брали в руки оружие,

– отметил Тука.

Но что делать, когда специалистов не хватает по всей стране. Оставить работников оккупированных администраций могут из-за дефицита кадров?

На этот вопрос Георгий Тука ответил следующее: "Если такая мера оправдывается дефицитом кадров, то это свидетельствует лишь о ложности кадровой политики нынешней власти".

В свою очередь военный эксперт Дмитрий Снегирев, который кстати родился и жил в Луганске, считает, что на вопрос дальнейшей судьбы госслужащих должен ответить буква закона.

Тот, кто присягнул на верность самопровозглашенным республикам, должен пройти процедуру юридического очистки – украинское законодательство должно дать четкий ответ о профессионализме человека, и есть ли в его действиях состав преступления перед государством Украина,

– заявил эксперт.

Кроме того, он подчеркнул, что СНБО – это не тот орган, который будет решать конкретные вопросы трудоустройства того или иного госслужащего, полицейского или судьи. Для этого есть отдельные государственные учреждения. Но мировая практика показывает, что после освобождения оккупированных территорий, всех работников администрации и силовых структур увольняют, отметил Снегирев.

Относительно реинтеграции Донбасса, эксперт отметил, что пока не существует детального механизма его внедрения, в первую очередь необходимо освободить эти территории, считает он.

Кстати, специальная группа, которая разрабатывает проект закона о реинтеграции Донбасса подготовила следующие направления действий:

Возмещение ущерба жертвам конфликта и восстановление нарушенных прав населения. Установление исторической правды о событиях этой войны. Честное информирование населения о ходе и последствиях конфликта. Реформирование органов власти в регионе. Привлечение к ответственности военных и гражданских преступников по обе стороны конфликта. Предполагаемая амнистия.

Итак, вопрос профессионализма, учитывая войну, может быть второстепенным, считают эксперты. Главный же вопрос: не предадут ли снова Украину те, кто присягнул пророссийской оккупации, можно ли таким людям доверять? Конечно, есть среди них те, кто попали в сложное положение в связи с войной и не нашли другого выхода, как поработать на самопровозглашенные "ЛДНР". Но Украина в будущем должна предупредить любые намеки на восстановление пророссийских настроений и агрессии на Донбассе.

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