Від чого залежить реінтеграція Донбасу?

Уявімо, що нашій владі вдалося мирно врегулювати військовий конфлікт на Донбасі, й окуповані нині території повернулися до України. Що далі?

Суспільство хвилюють питання: хто працюватиме на цій території суддями, поліцейськими, держслужбовцями, хто буде представляти населення в органах самоврядування? Відповіді спробували знайти журналісти 24 каналу.

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Розведення військ на Донбасі відбувається під обстрілами зі сторони сепаратистів, але українська влада наполегливо продовжує процес. Президент Володимир Зеленський вірить, що невід'ємним етапом врегулювання конфлікту є примирення.

Тим часом, радник секретаря РНБО, народний депутат від "Слуги народу" Максим Ткаченко допускає, що після закінчення війни на Донбасі, фахівці, які зараз працюють на окупованих територіях під контролем проросійських сепаратистів, можуть бути реінтегровані у нову українську владу в регіоні.

Мені здається, що і на тій стороні зараз при владі все одно є професійні люди, все одно є люди зі здоровим глуздом, все одно є чесні і порядні люди, які хочуть миру, хочуть повернення територій, але за різних причин залишаються там. Я не виключаю, що хтось з них зможе залишитися у команді нової влади,

– сказав Максим Ткаченко у коментарі Радіо Свобода.

Що відомо про Максима Ткаченка?Депутат від "Слуги народу". 23 жовтня став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. У серпні-2014 став одним із співвласників ТОВ "Квартал-концерт" – дочірньої компанії Студії "Квартал 95". Він володіє чвертю статутного фонду компанії і є її керуючим партнером.

Що мав на увазі політик?

Заява була неоднозначно сприйнята, тож Ткаченку довелося пояснювати свої слова. На сторінці у Facebook він написав, що мав на увазі "керівників лікарень, шкіл, університетів, театрів Луганська, Донецька та інших міст, які не брали участі в незаконних діях, а залишилися на тій території, як заручники ситуації", – акцентував Ткаченко.

Прес-служба партії "Слуга народу" також пояснила заяву Ткаченка, заявивши, що деякі ЗМІ не правильно трактували його слова хибно, назвавши "спеціалістами" представників так званих "ЛНР/ДНР".

Проте питання лишається відкритим, що робити з працівниками окупаційних адміністрацій, суддів, прокурорами та правоохоронцями?

Законопроектом про реінтеграцію Донбасу, який готує монобільшість, передбачається реформа органів влади в регіоні. Які самі зміни чекатимуть нас, наразі невідомо. Але експерти зазначають, що реінтеграція Донбасу буде залежати від того, як саме ми повернемо цю територію. Зокрема, таку думку у коментарі 24 каналу висловив політолог Сергій Гайдай.

Сьогодні будь-які розмови про реінтеграцію Донбасу не мають ніякого сенсу. Ніхто не знає, що буде. Необхідно, аби відбулось повернення цієї території в межі України. У мене радикальна думка, що це повернення може бути лише у результаті перемоги над агресором. По-іншому території не повертаються,

– зазначив політолог.

Також він додав, що немає жодних підстав думати, що президент Росії Володимир Путін просто візьме й поверне Донбас.

Якою буде реінтеграція Донбасу?

"Реінтеграція можлива лише тоді, коли Росія програє, і це має бути поразка не лише у військовому плані, а й на дипломатичному фронті, також необхідно виграти інформаційну війну. Але для цього нам необхідна інша ніж сьогодні якість держави. А вже як ми будемо реінтегрувати Донбас залежить від того, як ми його повернемо. Якщо це відбудеться під час бойових дій, тоді проблем не буде. Хто переможе, той й вирішуватиме. Як це було наприклад з Німеччиною у 1945-му, коли вона програла війну. Країни-переможниці вирішили, як саме Німеччина буде реінтегрована у світову спільноту. Тому зараз ці розмови зі сторони провладних депутатів, це просто спекуляція або політична наївність", – сказав Гайдай.

Різняться думки експертів і щодо ставлення до працівників окупованих адміністрацій. Волонтер й військовий експерт Георгій Тука має великі сумніви щодо доцільності перебування на своїх посадах таких осіб після війни.

Те, що на окупованій території є хороші фахівці у певних галузях, я не сумніваюся. Але чи можуть люди, які пішли на співпрацю з окупаційною адміністрацією, залишатись на державній службі після звільнення Донбасу? В мене щодо цього є великі сумніви. Але я й не прихильник того, аби таких людей притягувати до кримінальної відповідальності, якщо звісно вони не брали у руки зброю,

– зазначив Тука.

Але що робити, коли фахівців не вистачає по всій країні. Залишити працівників окупованих адміністрацій можуть через дефіцит кадрів?

На це питання Георгій Тука відповів наступне: "Якщо така міра виправдовується дефіцитом кадрів, то це свідчить лише про хибність кадрової політики нинішньої влади".

Своєю чергою військовий експерт Дмитро Снєгирьов, який до речі народився і жив у Луганську, вважає, що на питання подальшої долі держслужбовців має відповісти буква закону.

Той, хто присягнув на вірність самопроголошеним республікам, має пройти процедуру юридичного очищення – українське законодавство має дати чітку відповідь щодо професійності людини, та чи є в його діяннях склад злочину перед державою Україна,

– заявив експерт.

Крім того він наголосив, що РНБО – це не той орган, який буде вирішувати конкретні питання працевлаштування того чи іншого держслужбовця, поліцейського чи судді. Для цього є окремі державні установи. Але світова практика свідчить, що після звільнення окупованих територій, всіх працівників адміністрації та силових структур звільняють, зазначив Снєгирьов.

Щодо реінтеграції Донбасу, експерт зазначив, що наразі не існує детального механізму його впровадження, першою чергою необхідно звільнити ці території, вважає він.

До речі, спеціальна група, яка розробляє проект закону про реінтеграцію Донбасу підготувала такі напрямки дій:

Відшкодування збитків жертвам конфлікту та відновлення порушених прав населення. Встановлення історичної правди про події цієї війни. Чесне інформування населення про хід та наслідки конфлікту. Реформування органів влади в регіоні. Притягнення до відповідальності військових та громадянських злочинців по обидві сторони конфлікту. Ймовірна амністія.

Отже, питання професійності, з огляду на війну, може бути другорядним, вважають експерти. Головне ж питання: чи не зрадять знову Україну ті, хто присягнув проросійській окупації, чи можна таким людям довіряти? Звісно є серед них ті, хто потрапили у складне становище у зв’язку з війною й не знайшли іншого виходу, як попрацювати на самопроголошені "ЛДНР". Але Україна у майбутньому мусить попередити будь-які натяки на відновлення проросійських настроїв і агресії на Донбасі.

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