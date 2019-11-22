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      На украинский телеканал для оккупированного Донбасса потратят сотни миллионов гривен

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      Бородянский рассказал о телевещании на оккупированных территориях / mip.gov.ua

      Вещание на оккупированных территориях будет происходить на базе телеканала UATV. Сейчас Министерство культуры, молодежи и спорта ведет переговоры о наличии на этом канале контента украинских телевизионных групп.

      В госбюджете также заложено необходимое финансирование деятельности телеканала, который будет вещать на оккупированные территории, рассказал в интервью "НВ" министр культуры Владимир Бородянский

      К теме: Украинские СМИ на оккупированном Донбассе: что об этом известно

      У нас есть на UATV примерно 440 миллионов гривен. На наш взгляд, на сегодня этого достаточно. Дальше будем смотреть,
      – сказал он.

      По данным издания, эта сумма также предусматривает финансирование информационного агентства Укринформ.

      Что известно о планах ввести на Донбассе украинское телевещание

      Ранее Бородянский анонсировал, что украинское телевещание планируют запустить на 80% оккупированных территорий Донбасса в течение 3 месяцев. Министр говорил, что для этого создадут специальный информационно-развлекательный государственный телеканал на базе иновещания UATV.

      Он будет объединять лучшие украинские развлекательные программы и информационное государственное вещание. Продукт телеканала, скорее всего, будет двуязычным.

      Добавим, что заместитель секретаря СНБО Сергей Сивохо заявлял, что чтобы реинтегрировать оккупированные территории Донбасса, его ведомство займется и культурным восстановлением, и практической помощи жителям региона, а также создадут Национальную платформу примирения и единства.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский Медиа СМИ
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