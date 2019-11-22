На украинский телеканал для оккупированного Донбасса потратят сотни миллионов гривен

Вещание на оккупированных территориях будет происходить на базе телеканала UATV. Сейчас Министерство культуры, молодежи и спорта ведет переговоры о наличии на этом канале контента украинских телевизионных групп.

В госбюджете также заложено необходимое финансирование деятельности телеканала, который будет вещать на оккупированные территории, рассказал в интервью "НВ" министр культуры Владимир Бородянский

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У нас есть на UATV примерно 440 миллионов гривен. На наш взгляд, на сегодня этого достаточно. Дальше будем смотреть,

– сказал он.

По данным издания, эта сумма также предусматривает финансирование информационного агентства Укринформ.

Что известно о планах ввести на Донбассе украинское телевещание

Ранее Бородянский анонсировал, что украинское телевещание планируют запустить на 80% оккупированных территорий Донбасса в течение 3 месяцев. Министр говорил, что для этого создадут специальный информационно-развлекательный государственный телеканал на базе иновещания UATV.

Он будет объединять лучшие украинские развлекательные программы и информационное государственное вещание. Продукт телеканала, скорее всего, будет двуязычным.

Добавим, что заместитель секретаря СНБО Сергей Сивохо заявлял, что чтобы реинтегрировать оккупированные территории Донбасса, его ведомство займется и культурным восстановлением, и практической помощи жителям региона, а также создадут Национальную платформу примирения и единства.