Канал для окупованих територій: інфомовлення очолить ексголовна редакторка 24 каналу Трибушна

Державний телеканал для тимчасово окупованих територій розпочне мовлення 15 лютого. Керівником інформаційного мовлення стане колишня головна редакторка 24 каналу Олена Трибушна.

"На першому етапі канал буде об’єднувати українсько- та російськомовні розважальні програми, серіали та кінофільми виробництва провідних українських медіагруп, та інформаційне мовлення власного виробництва", – повідомили у пресслужбі Мінкульту.

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Канал створюється на базі UATV. Директора нового телеканалу оберуть шляхом конкурсного відбору в січні. До того моменту його обов’язки виконуватиме заступниця директора Юлія Островська. При цьому керівником інформаційного мовлення стане ексголовна редакторка 24 каналу Олена Трибушна.

У Мінкульті кажуть, що новий канал повинен донести в своєму ефірі до людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях, правду про те, що відбувається в Україні, і почати діалог з ними.

"Мета нового телеканалу – повернути в український інформаційний і культурний простір тих наших співгромадян, які через війну вже шостий рік позбавлені можливості дивитись українське телебачення і отримувати об’єктивну інформацію про власну країну, і на чиє ставлення до України впливають переважно російські телеканали", – розповіла Трибушна.

Що відомо про майбутній телеканал для окупованих територій

Міністр культури Володимир Бородянський анонсував, що протягом 3 місяців українське телемовлення планують запустити на 80% окупованих територій. Для цього створять спеціальний інформаційно-розважальний державний телеканал на базі іномовлення UATV.

Телеканал об’єднуватиме найкращі українські розважальні програми та інформаційне державне мовлення. Продукт телеканалу, швидше за все, буде двомовним.

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