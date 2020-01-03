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      Канал для оккупированных территорий будет рассказывать, куда движется Украина, – Трибушная

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      Руководительница информационного вещания телеканала для оккупированных территорий Украины Елена Трибушная / mkms.gov.ua

      Руководитель информационного вещания телеканала для оккупированных территорий Украины, экс-главный редактор 24 канала Елена Трибушная рассказала о своих задачах на новой должности и цели канала. Главная цель – вернуть жителям оккупированных территорий украинское телевидение.

      Телеканал для временно оккупированных территорий начнет вещание 15 февраля. А должность руководителя информационного вещания канала Трибушной перед Новым годом предложил министр культуры Владимир Бородянский. У него было несколько кандидатур на эту должность, рассказала Трибушная в эксклюзивном комментарии 24 каналу.

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      "Это постоянная должность. А временная – у Юлии Островской. Вообще у нее должность заместителя директора телеканала, а пока нет, директора, она временно исполняет обязанности директора. Это до того момента, пока не пройдет конкурс", – пояснила Трибушная.

      Конкурс на должность директора новосозданного телеканала должен пройти в январе и завершиться до конца месяца. Объявить о старте конкурса могут на следующей неделе.

      "Я участвовать в конкурсе не буду. Я буду руководительницей именно информационного направления", – отметила Трибушная.

      Какие задачи телеканала и его контент

      Трибушная заметила, что люди, которые живут на временно оккупированных территориях, 6 лет были отрезаны от украинского телепродукта – от новостей, от той информации, какой ее хотела подавать Украина. И все события в Украине жители оккупированных территорий воспринимали сквозь ту призму, сквозь которую транслируют российские телеканалы.

      "Наша цель – вернуть людям украинское телевидение. Государство наконец нашло техническую возможность сделать это так, чтобы россияне не могли глушить сигнал. Мы хотим на первом этапе вернуть туда украинский развлекательный телепродукт, который создают украинские крупные медиа-группы. Мы с ними уже давно вели переговоры, чтобы они разрешили показывать свой контент – лучшие шоу, сериалы, программы", – рассказала руководитель информационного вещания телеканала.

      То есть на первом этапе это будет преимущественно развлекательно-информационный канал. Кроме того, будут выпуски новостей и программы, с помощью которых мы будем рассказывать, что действительно происходит в Украине, куда мы движемся, какую страну мы хотим построить, как мы это делаем, объяснять те решения, которые принимаются и те изменения, которые происходят,
      – пояснила Трибушная.

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      О работе на 24 канале

      Работу на канале для оккупированных территорий невозможно будет совмещать с работой на 24 канале, поэтому Трибушная полностью идет с предыдущей работы. При этом она отметила, что 24 канал – один из немногих, которые пытаются рассказывать правду о событиях в Украине и изменить страну к лучшему.

      Я очень благодарна 24 каналу за те возможности, тот опыт, которые я получила, работая там почти 3 года. Я убеждена, что это один из немногих телеканалов, которые пытаются рассказывать обо всем, что происходит в стране, правду и пытается сделать что-то, чтобы изменить эту страну к лучшему – как и говорит лозунг 24 канала. Я думаю, что нам многое удалось изменить за эти 3 года. Желаю всего наилучшего всем, кто остается,
      – рассказала Трибушная.

      окуповані території Донбасу карта окупованого Донбасу ОРДЛО мапа
      Карта временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Крыма Аннексия Крыма Оккупированные территории Журналисты Медиа СМИ Владимир Бородянский
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