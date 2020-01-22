Канал для Донбасса: мы по-разному видим процесс его реализации

Друзья, хочу сообщить, что я не буду принимать участие в проекте вещания на оккупированные территории.

Я по-прежнему считаю, что на Донбасс нужно транслировать нормальное украинское ТВ. Точнее, проукраинское. Антиукраинского там хватает, благодаря и российским пропагандистам, и украинским теле- и youtube-каналам, преследующим единственную цель – дорваться до власти. А после кодировки спутников проукраинского ТВ там не останется в принципе. Останутся каналы Путина и местами каналы кума Путина.

Ранее: Канал для оккупированных территорий будет рассказывать, куда движется Украина, – Трибушная

За последние две недели я поговорила со многими журналистами, которые уехали с Донбасса, но продолжают следить за ситуацией там. И это еще более убедило меня в мысли о том, что там нет нормальной информации ни о событиях и ситуации в Украине, ни о том, что происходит на самих оккупированных территориях из-за цензуры в местных так называемых СМИ, пропаганды российского ТВ и манипуляций украинских каналов, спонсируемых все тем же Кремлем.