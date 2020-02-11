На телеканал для оккупированных территорий пришли люди со 112-го канала, – Трибушная

Консультантами государственного телеканала для оккупированных территорий стали люди с телеканала "112 Украина", заявила шефредактор 24 канала Елена Трибушная, которая ранее отказалась от руководства инфовещанием телеканала для ТОТ.

"Как там будет на самом деле все происходить – я не знаю. Сейчас туда, как мне рассказывали журналисты, которые там остались, пришли люди со 112-го канала, которые представились как консультанты этого проекта", – сказала Трибушная в эфире "Радио Донбасс.Реалии".

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А мы все прекрасно понимаем, что пропагандирует 112-й телеканал и его владельцы. Это не проукраинская история. Если это какая-то интеграция, то это интеграция в "русский мир", а не в украинское пространство,

– добавила шефредактор 24 канала.

Заметим, что телеканал "112 Украина" по документам принадлежит нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарасу Козаку – близкому соратнику Виктора Медведчука.



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Что известно о телеканале для оккупированных территорий

Министр культуры Владимир Бородянский анонсировал, что в течение 3 месяцев украинское телевещание планируют запустить на 80% оккупированных территорий. Для этого планировали в феврале запустить в эфир специальный информационно-развлекательный государственный телеканал на базе иновещания UATV.

Однако 7 февраля Бородянский заявил, что телеканал начнет вещание 1 марта 2020 года. Его название и конкурс на должность руководителя объявят позже.

Телеканал будет объединять лучшие украинские развлекательные программы и информационное государственное вещание. Продукт телеканала, скорее всего, будет двуязычным. По словам министра, сейчас завершаются переговоры со всеми медиагруппами о предоставлении каналу премьерного контента.

3 января стало известно, что руководителем информационного вещания телеканала для оккупированных территорий станет главный редактор 24 канала Елена Трибушная. Однако в конце месяца она отказалась от этой должности.

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"Я верю в идею министра Владимира Бородянского вернуть умы и сердца жителей оккупированных территорий с помощью украинского ТВ и в ту концепцию, которую мы обсуждали. Но в первые же недели стало ясно, что с другими новыми руководителями проекта мы слишком по-разному видим процесс его реализации. Из этических соображений подробностей не будет", – объяснила свой отказ Трибушная.