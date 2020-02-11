19:33
11 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРЕЙ ЕРМАК АНДРЕЙ БОГДАН КОРОНАВИРУС 2020 ОСКАР 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Союзные игры Путина и Лукашенко. Тайны храма российской армии
      Вєсті Кремля
      21:33, 10 февраля
      Вести.UA: Параллельный мир Рабиновича. Нардепы придумали, как обойти декларирование
      Вєсті.UA
      20:51, 10 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АНДРЕЙ ЕРМАК АНДРЕЙ БОГДАН КОРОНАВИРУС 2020 ОСКАР 2020

      Режиссер "Слуги народа" помогает с концепцией телеканала для оккупированных территорий

      29 Читати новину українською
      Режиссер "Слуги народа" Алексей Кирющенко / tsn.ua/ru

      Режиссер "Слуги народа" Алексей Кирющенко помогает формировать концепцию нового государственного канала для временно оккупированных территорий.

      "На сегодня он (Кирющенко) является одним из тех людей, которые помогают в формировании концепции этого телеканала", – рассказал в интервью "РБК-Украина" министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

      Читайте также: На телеканал для оккупированных территорий пришли люди со 112-го канала, – Трибушная

      Бородянский при этом заверил, что сама "Студия Квартал 95" не имеет никакого отношения к запуску телеканала для оккупированных территорий.

      Министр добавил, что первая часть задачи – сделать канал на оккупированные территории, усилить канал ATR. Вторая часть задачи – понять, каким образом доносить информацию до мира об Украине, как этот канал будет доставляться, каким будет его наполнение.

      Заметим, что в декабре 2019 года журналисты программы "Схемы" зафиксировали визит Кирющенко в Офис Президента. Режиссер тогда сообщил, что имеет статус консультанта.

      Что известно о телеканале для оккупированных территорий

      Государственный телеканал для оккупированных территорий должны были запустить в середине февраля 2020 года. Однако Бородянский заявил, что телеканал начнет вещание 1 марта. Его название и конкурс на должность руководителя объявят позже. Телеканал будет информационно-развлекательным и будет работать на базе иновещания UATV.

      Продукт телеканала, скорее всего, будет двуязычным. По словам министра, сейчас завершаются переговоры со всеми медиагруппами о предоставлении каналу премьерного контента.

      К теме медиа: Язык вражды на украинском ТВ: что ждет пропагандистские каналы

      Бородянский также анонсировал, что в течение 3 месяцев украинское телевещание планируют запустить на 80% оккупированных территорий.

      Великий пост 2020: история и правила соблюдения
      сегодня
      28491
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Журналисты СМИ Владимир Бородянский Новости культуры Министерство культуры, молодежи и спорта Кино Медиа Оккупированные территории
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:15 Ветеран, милениал, гей: что известно о звезде президентской гонки США Пите Буттиджедже
      Світлана Попова 86
      сегодня , 19:00 Необъявленная война двух Андреев, или Почему возник конфликт между Богданом и Ермаком
      Юрій Бутусов 77
      сегодня , 18:32 Увольнение Андрея Богдана отдаляет Коломойского от президента: мнение политолога
      Ярослав Голобородько 216
      10 февраля , 18:59 Скидки ко Дню Влюбленных от Concert.ua
      65
      сегодня , 17:30 Почесна відставка та велика пенсія: чому не карають скандальних суддів
      Роман Маселко 83
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук