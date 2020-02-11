Режиссер "Слуги народа" помогает с концепцией телеканала для оккупированных территорий

Режиссер "Слуги народа" Алексей Кирющенко помогает формировать концепцию нового государственного канала для временно оккупированных территорий.

"На сегодня он (Кирющенко) является одним из тех людей, которые помогают в формировании концепции этого телеканала", – рассказал в интервью "РБК-Украина" министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

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Бородянский при этом заверил, что сама "Студия Квартал 95" не имеет никакого отношения к запуску телеканала для оккупированных территорий.

Министр добавил, что первая часть задачи – сделать канал на оккупированные территории, усилить канал ATR. Вторая часть задачи – понять, каким образом доносить информацию до мира об Украине, как этот канал будет доставляться, каким будет его наполнение.

Заметим, что в декабре 2019 года журналисты программы "Схемы" зафиксировали визит Кирющенко в Офис Президента. Режиссер тогда сообщил, что имеет статус консультанта.

Что известно о телеканале для оккупированных территорий

Государственный телеканал для оккупированных территорий должны были запустить в середине февраля 2020 года. Однако Бородянский заявил, что телеканал начнет вещание 1 марта. Его название и конкурс на должность руководителя объявят позже. Телеканал будет информационно-развлекательным и будет работать на базе иновещания UATV.

Продукт телеканала, скорее всего, будет двуязычным. По словам министра, сейчас завершаются переговоры со всеми медиагруппами о предоставлении каналу премьерного контента.

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Бородянский также анонсировал, что в течение 3 месяцев украинское телевещание планируют запустить на 80% оккупированных территорий.