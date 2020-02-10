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      Бойовиків змушують отримувати російські паспорти: що про це відомо

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      Бойовиків заставляють отримувати російські паспорти / www.rbc.ua

      На Донбасі бойовиків насильно змушують отримувати російська паспорти. Командування погрожує підлеглим звільненням та невиплатою грошей. Примусова паспортизація призводить до конфліктів та дезертирства.

      Такими є дані розвідки, повідомив представник пресцентру Міністерства оборони полковник Максим Праута.

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      Головне управління розвідки Міноборони повідомляє про активізацію російсько-окупаційним командуванням заходів з примусової паспортизації особового складу 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів,
      – заявив Праута.

      Командування частин та підрозділів російсько-окупаційних військ примушує підлеглих отримувати російські паспорти. У випадку непокори погрожує звільненням та невиплатою грошей.

      А для запобігання дезертирству російські паспорти у найманців вилучають одразу після їхнього отримання.

      "Водночас заходи примусу та зневажливе ставлення російських офіцерів призводять до зростання кількості конфліктів у підрозділах із застосуванням фізичної сили", – додав представник пресслужби Міноборони. А це у результаті веде до збільшення випадків дезертирства.

      Що відомо про російські паспорти на Донбасі

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька Проросійські бойовики Новини політики Україна – Росія Новини Росії Новини Луганська Російські паспорти на Донбасі
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