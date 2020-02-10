Бойовиків змушують отримувати російські паспорти: що про це відомо
На Донбасі бойовиків насильно змушують отримувати російська паспорти. Командування погрожує підлеглим звільненням та невиплатою грошей. Примусова паспортизація призводить до конфліктів та дезертирства.
Такими є дані розвідки, повідомив представник пресцентру Міністерства оборони полковник Максим Праута.
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Головне управління розвідки Міноборони повідомляє про активізацію російсько-окупаційним командуванням заходів з примусової паспортизації особового складу 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів,
– заявив Праута.
Командування частин та підрозділів російсько-окупаційних військ примушує підлеглих отримувати російські паспорти. У випадку непокори погрожує звільненням та невиплатою грошей.
А для запобігання дезертирству російські паспорти у найманців вилучають одразу після їхнього отримання.
"Водночас заходи примусу та зневажливе ставлення російських офіцерів призводять до зростання кількості конфліктів у підрозділах із застосуванням фізичної сили", – додав представник пресслужби Міноборони. А це у результаті веде до збільшення випадків дезертирства.
Що відомо про російські паспорти на Донбасі
- 24 квітня 2019 року президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу. А згодом заявив, що готовий надавати громадянство Росії всім українцям.
- На цьому він не зупинився, і 1 травня 2019 року підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта ще й для українців з окупованого Криму.
- За декілька днів Путін видав указ, за яким російське громадянство можуть отримати жителі всього Донбасу. А російські ЗМІ переконували, що жителі Донбасу також можуть отримати ще й російські закордонні паспорти.
- Україна та світова спільнота не визнає російських паспортів, які видають жителям окупованих територій України. ЄС закликав країн-членів ОБСЄ не визнавати російські паспорти на Донбасі.
- У Росії заявляють, що за 2019 рік російські паспорти отримали 227 тисяч українців з окупованого Донбасу.