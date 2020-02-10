Бойовиків змушують отримувати російські паспорти: що про це відомо

На Донбасі бойовиків насильно змушують отримувати російська паспорти. Командування погрожує підлеглим звільненням та невиплатою грошей. Примусова паспортизація призводить до конфліктів та дезертирства.

Такими є дані розвідки, повідомив представник пресцентру Міністерства оборони полковник Максим Праута.

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Головне управління розвідки Міноборони повідомляє про активізацію російсько-окупаційним командуванням заходів з примусової паспортизації особового складу 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів,

– заявив Праута.

Командування частин та підрозділів російсько-окупаційних військ примушує підлеглих отримувати російські паспорти. У випадку непокори погрожує звільненням та невиплатою грошей.

А для запобігання дезертирству російські паспорти у найманців вилучають одразу після їхнього отримання.

"Водночас заходи примусу та зневажливе ставлення російських офіцерів призводять до зростання кількості конфліктів у підрозділах із застосуванням фізичної сили", – додав представник пресслужби Міноборони. А це у результаті веде до збільшення випадків дезертирства.

Що відомо про російські паспорти на Донбасі