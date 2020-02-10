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      Боевиков заставляют получать российские паспорта: что об этом известно

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      Боевиков заставляют получать российские паспорта / www.rbc.ua

      На Донбассе боевиков насильно заставляют получать российские паспорта. Командование грозит подчиненным увольнением и невыплатой денег. Принудительная паспортизация приводит к конфликтам и дезертирству.

      Таковы данные разведки, сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны полковник Максим Праута.

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      Главное управление разведки Минобороны сообщает об активизации российско-оккупационным командованием мер по принудительной паспортизации личного состава 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов,
      – заявил Праута.

      Командование частей и подразделений российско-оккупационных войск заставляет подчиненных получать российские паспорта. В случае неповиновения угрожает увольнением и невыплатой денег.

      А для предотвращения дезертирства российские паспорта у наемников изымают сразу после их получения.

      "Вместе с тем, меры принуждения и пренебрежительное отношение российских офицеров приводят к росту количества конфликтов в подразделениях с применением физической силы", – добавил представитель пресс-службы Минобороны. А это в результате ведет к увеличению случаев дезертирства.

      Что известно о российских паспортах на Донбассе

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Новости Донецка Война на Донбассе Российские паспорта на Донбассе Новости Луганска Новости России Украина – Россия Новости политики
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