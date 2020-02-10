Боевиков заставляют получать российские паспорта: что об этом известно
На Донбассе боевиков насильно заставляют получать российские паспорта. Командование грозит подчиненным увольнением и невыплатой денег. Принудительная паспортизация приводит к конфликтам и дезертирству.
Таковы данные разведки, сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны полковник Максим Праута.
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Главное управление разведки Минобороны сообщает об активизации российско-оккупационным командованием мер по принудительной паспортизации личного состава 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов,
– заявил Праута.
Командование частей и подразделений российско-оккупационных войск заставляет подчиненных получать российские паспорта. В случае неповиновения угрожает увольнением и невыплатой денег.
А для предотвращения дезертирства российские паспорта у наемников изымают сразу после их получения.
"Вместе с тем, меры принуждения и пренебрежительное отношение российских офицеров приводят к росту количества конфликтов в подразделениях с применением физической силы", – добавил представитель пресс-службы Минобороны. А это в результате ведет к увеличению случаев дезертирства.
Что известно о российских паспортах на Донбассе
- 24 апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин принял указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. А впоследствии заявил, что готов давать гражданство России всем украинцам.
- На этом он не остановился, и 1 мая 2019 года подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта для украинцев из оккупированного Крыма.
- За несколько дней Путин издал указ, которым российское гражданство могут получить жители всего Донбасса. А российские СМИ убеждали, что жители Донбасса могут получить еще и российские загранпаспорта.
- Украина и мировое сообщество не признает российских паспортов, которые выдают жителям оккупированных территорий Украины. ЕС призвал стран-членов ОБСЕ не признавать российские паспорта на Донбассе.
- В России заявляют, что за 2019 год российские паспорта получили 227 тысяч украинцев из оккупированного Донбасса.