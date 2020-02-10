Боевиков заставляют получать российские паспорта: что об этом известно

На Донбассе боевиков насильно заставляют получать российские паспорта. Командование грозит подчиненным увольнением и невыплатой денег. Принудительная паспортизация приводит к конфликтам и дезертирству.

Таковы данные разведки, сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны полковник Максим Праута.

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Главное управление разведки Минобороны сообщает об активизации российско-оккупационным командованием мер по принудительной паспортизации личного состава 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов,

– заявил Праута.

Командование частей и подразделений российско-оккупационных войск заставляет подчиненных получать российские паспорта. В случае неповиновения угрожает увольнением и невыплатой денег.

А для предотвращения дезертирства российские паспорта у наемников изымают сразу после их получения.

"Вместе с тем, меры принуждения и пренебрежительное отношение российских офицеров приводят к росту количества конфликтов в подразделениях с применением физической силы", – добавил представитель пресс-службы Минобороны. А это в результате ведет к увеличению случаев дезертирства.

Что известно о российских паспортах на Донбассе