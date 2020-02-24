Скільки громадян на окупованих територіях отримали українські закордонні паспорти: цифра
Понад мільйон українців з окупованих Донбасу та Криму отримали біометричні закордонні паспорти. Зокрема, на анексованому Росією півострові українську "біометрику" мають понад 130 тисяч громадян.
Такі дані оприлюднила Державна міграційна служба на запит "Німецької хвилі".
Тим часом: Росія не має наміру зупинятись: скільки українців на Донбасі отримали паспорти РФ
Так, там повідомили, що станом на середину лютого 2020 року були оформлені та видані 950 405 закордонних паспортів громадянина України для людей, що мають реєстрацію в тимчасово окупованих регіонах Донбасу.
А ось мешканці окупованого Криму отримують українські закордонні біометричні паспорти з 2015 року. Таким чином біометричні паспорти України отримали 150 466 мешканців тимчасово окупованого Криму та Севастополя.
Увага! Як відомо, для отримання паспорта громадянина для виїзду за кордон особа має, зокрема, подати паспорт громадянина України.
Втім, Росія від травня 2019 року спростила видачу своїх паспортів на Донбасі та у Криму:
- 24 квітня 2019 року президент Росії Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу. А згодом заявив, що готовий надавати громадянство Росії всім українцям.
- На цьому він не зупинився, і 1 травня 2019 року підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта ще й для українців з окупованого Криму.
- За декілька днів Путін видав указ, за яким російське громадянство можуть отримати жителі всього Донбасу. А російські ЗМІ переконували, що жителі Донбасу також можуть отримати ще й російські закордонні паспорти.
- Україна та світова спільнота не визнає російських паспортів, які видають жителям окупованих територій України. ЄС закликав країн-членів ОБСЄ не визнавати російські паспорти на Донбасі.
- У Росії заявляють, що за 2019 рік російські паспорти отримали 227 тисяч українців з окупованого Донбасу.