Скільки громадян на окупованих територіях отримали українські закордонні паспорти: цифра

Понад мільйон українців з окупованих Донбасу та Криму отримали біометричні закордонні паспорти. Зокрема, на анексованому Росією півострові українську "біометрику" мають понад 130 тисяч громадян.

Такі дані оприлюднила Державна міграційна служба на запит "Німецької хвилі".

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Так, там повідомили, що станом на середину лютого 2020 року були оформлені та видані 950 405 закордонних паспортів громадянина України для людей, що мають реєстрацію в тимчасово окупованих регіонах Донбасу.

А ось мешканці окупованого Криму отримують українські закордонні біометричні паспорти з 2015 року. Таким чином біометричні паспорти України отримали 150 466 мешканців тимчасово окупованого Криму та Севастополя.

Увага! Як відомо, для отримання паспорта громадянина для виїзду за кордон особа має, зокрема, подати паспорт громадянина України.

Втім, Росія від травня 2019 року спростила видачу своїх паспортів на Донбасі та у Криму: