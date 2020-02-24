12:11
24 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВІ САНЖАРИ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Куди поділись путінські бабки. Російські ветерани стали мандрівниками
      Вєсті Кремля
      13:44, 22 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Екстрасенси врятують від коронавірусу. Путінські байки
      Вєсті.UA
      17:39, 22 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      НОВІ САНЖАРИ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020

      Скільки громадян на окупованих територіях отримали українські закордонні паспорти: цифра

      -
      Біометричний закордонний паспорт / Ілюстративне фото/ 24 канал

      Понад мільйон українців з окупованих Донбасу та Криму отримали біометричні закордонні паспорти. Зокрема, на анексованому Росією півострові українську "біометрику" мають понад 130 тисяч громадян.

      Такі дані оприлюднила Державна міграційна служба на запит "Німецької хвилі".

      Тим часом: Росія не має наміру зупинятись: скільки українців на Донбасі отримали паспорти РФ

      Так, там повідомили, що станом на середину лютого 2020 року були оформлені та видані 950 405 закордонних паспортів громадянина України для людей, що мають реєстрацію в тимчасово окупованих регіонах Донбасу.

      А ось мешканці окупованого Криму отримують українські закордонні біометричні паспорти з 2015 року. Таким чином біометричні паспорти України отримали 150 466 мешканців тимчасово окупованого Криму та Севастополя.

      Увага! Як відомо, для отримання паспорта громадянина для виїзду за кордон особа має, зокрема, подати паспорт громадянина України.

      Втім, Росія від травня 2019 року спростила видачу своїх паспортів на Донбасі та у Криму:

      Коронавірус з Китаю: останні новини
      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Державна міграційна служба Окуповані території Новини Криму Новини Луганська Новини Донецька Анексія Криму Війна на Донбасі Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Апокаліпсис переноситься
      Михайло Дубинянський
      сьогодні , 08:40 Чи зможе Україна наздогнати Польщу?
      Анатолій Амелін
      сьогодні , 07:01 Додаток "Дія": які проблеми знайшли українці та що відповідають розробники
      Юлія Поскробок
      23 лютого , 22:00 Офіс президента йде до суду, провокації в Нових Санжарах та наївний Сивохо: блоги тижня
      Блоги тижня
      23 лютого , 19:30 Страшна правда про Дебальцеве та погіршення ставлення до людей з Азії – відео тижня
      Марія Лелека
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук