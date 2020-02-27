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      Путин готов к переделу мира: аналитик оценил громкие планы РФ на 9 мая

      - Читати новину українською

      Для России День Победы – фиксация имперский аппетитов, усиление мифа, что РФ – единственный центральный победитель во Второй мировой войне. Путин пытается показать, что готов к новому переделу мира, поэтому пригласил лидеров ЕС и США.

      Такое мнение 24 каналу высказал партнер в Kyivstratpro Тарас Семенюк.

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      На 75-летие победы во Второй мировой войне Путин собирает своего рода союзников. Президент Франции Макрон на фоне ухода канцлера ФРГ Меркель из власти хочет, чтобы его страна заняла ведущее место в ЕС. К тому же, Франция – единственное ядерное государство в ЕС. Президент Зеленский вряд ли поедет. Но представитель США – вполне вероятно,
      – считает Тарас Семенюк.

      По его словам, Украину считают единственным островком нестабильности в Европе, который нужно решить. Поэтому Европа будет готова к любым сценариям ради прекращения конфликта на Донбассе.

      Интересно: Провалы Путина на внешней арене: почему Украина стала топ-темой

      "Глобальным компромиссом может быть уменьшение активности интеграции Украины в НАТО в обмен на особое партнерство с США. По примеру Южной Кореи, Японии, Австралии и Новой Зеландии. Условное невмешательство США в переговорный процесс между Украиной и Россией может означать именно такой вариант", – говорит Семенюк.

      Международник добавляет: Трамп неоднократно подчеркивал, что Украина и Россия могут самостоятельно договориться. Поэтому Вашингтон не назначает спецпредставителя в Украину вместо Курта Волкера. И Украина теперь один на один с Россией.

      Противостояние с Россией один на один Украине будет сложно решить в свою пользу. У России ресурсы, контроль над ОРДЛО. Очевидно, что на стороне россиян лояльность ЕС. В Европе не говорят напрямую об отмене санкций, но готовы включать Москву в большие переговоры и большые сделки,
      – отмечает Тарас Семенюк.

      Что известно о параде в Москве к 9 мая?

      • Парад в честь празднования победы во Второй мировой в Москве происходит каждый год.
      • В прошлом 2019 году на парад в Москву приехали 30 представителей разных стран, среди которых Вьетнам, Зимбабве, Сербия, Китай, Куба и другие. Отказались ехать даже Ким Чен Ын и Александр Лукашенко.
      • На парад 2020 года Путин пригласил западных лидеров. В частности, президент Франции Макрон дал свое согласие. Как сообщает The Guardian, лидеры Великобритании и США могут приехать в Украину 8 мая для участия в мероприятиях памяти погибших во Второй мировой войне. Они сделают это для того, чтобы смягчить реакцию мира на их участие в Дне победы в России.
      • Департамент доступа к публичной информации канцелярии Президента сообщил, что Российская Федерация не направила украинскому президенту Владимиру Зеленскому официальное приглашение на празднование 75-летия победы во Второй мировой войне 9 мая 2020 года.

      Мифы о Великой Отечественной войне и 9 мая: смотрите видео

       

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      сегодня
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Владимир Зеленский Владимир Путин Ангела Меркель Эммануэль Макрон Дональд Трамп День Победы
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