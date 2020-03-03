Скільки російських військ у Криму та чи загрожують вони Україні: дані розвідки
Росія у Криму не лише активно збільшує кількість військових, а й завозить новітнє озброєння. Угруповання у понад 30 тисяч солдатів з усім спектром бомбардувальної та винищувальної авіації та бойовими кораблями здатне уразити будь-яку ціль на території України.
Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, пише "Обозреватель".
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Скільки російських військ розташовані у Криму
Після окупації українського Криму Росія почала активно нарощувати на півострові свою військову присутність. Зокрема, за даними розвідки, у 2014 році до початку агресії там було приблизно 10 – 12 тисяч росіян, у 2019 же вже понад 32 тисячі. Тобто, у 2,5 раза більше.
Причому зросла не лише чисельність особового складу, а й озброєння: більше стало російських бойових кораблів та літаків. Якщо раніше у Криму були лише літаки морської авіації, патрульні та Су-24, то тепер там дислокують "майже весь спектр бомбардувальної та винищувальної авіації".
Скібіцький наголосив, що раніше на півострові взагалі не було засобів протиповітряної оборони С-400, тепер вони там є, як і протикорабельні ракетні комплекси "Бал" і "Бастіон".
Цей потенціал і надалі нарощуватиметься. На сьогодні РФ використовує Крим як форпост для проєкції сили не лише в Чорноморському регіоні, а і як свою основну базу для застосування військ Росії у Сирії,
– вважає представник ГУР.
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Чи є загроза для України
Скібіцький переконаний, що загроза для України зростає: "Бойові літаки та вертольоти, дислоковані на півночі півострова, можуть у з'єднанні з повітряно-десантними військами виконувати штурмові операції на нашій території".
Представник розвідки також порадив пригадати потужні показові навчання міжвидового угруповання військ у січні 2020, на яких присутній був і сам Путін.
Там були і "Калібри", і пуски гіперзвукових ракет "Кинджал" тощо. З одного боку, це була демонстрація, з іншого – освоєння театру військових дій в нашому регіоні,
– вважає Скібіцький.
Розвідник наголосив: протикорабельні ракети системи "Калібр" можуть вражати цілі на стратегічній відстані, а російська авіація з території Криму може атакувати будь-яку ціль на усій території України.
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За словами Скібіцького, українська розвідка знає, що угруповання військ РФ на окупованому півострові будуть нарощувати й далі, причому новітнім озброєнням і військовою технікою.
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