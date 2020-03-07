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      Підсумки Радбезу ООН щодо Криму: про нові санкції та відповідальність Росії

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      Радбез ООН обговорив проблему анексованого Криму 6 березня / Колаж 24 каналу

      До шостих роковин окупації Росією Криму Радбез ООН провів засідання щодо ситуації на півострові. США нагадали про свої санкції проти РФ та запропонували іншим країнам запровадити такі ж. Чубаров закликав відмовитися від закупівлі будь-яких російських енергоносіїв.

      Засідання Радбезу ООН скликала Україна за підтримки західних партнерів, пише "Радіо Свобода".

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      США закликали до нових санкції проти Росії

      Під час засідання представниця США Шеріт Норман Шале заявила, що "США сповнені рішучості притягнути Росію до відповідальності за окупацію Криму".

      Також пані посол закликала світову спільноту запроваджувати нові санкції проти Росії за її дії в Криму. Зокрема, щодо "представників правоохоронних органів, які застосовували тортури до кримськотатарських активістів".

      Речниця США на засіданні звернулася до Росії з вимогою надати доступ представникам ООН і ОБСЄ на територію анексованого півострова. "Згідно з даними Freedom House зі свободою преси там становище одне з найгірших у світі", – зауважила Норман Шале.

      Чубаров запропонував відмовитися від російських енергоносіїв

      Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав запровадити ембарго (заборону на імпорт) на всі види російських енергоносіїв, щоб "змусити Росію повернути Крим та Донбас".

      Ми говоримо про необхідність прийняття жорстких економічних, політичних, дипломатичних дій. Серед них і запровадження міжнародного ембарго на всі російські енергоносії,
      – наголосив Чубаров.

      Чубаров також нагадав міжнародній спільноті про Марш гідності – мирну ходу з материка до півострова, яку запланували здійснити 3 травня.

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      Росія "стирає" українців у Криму

      У ТСН зацитували слова постійного представника Президента України Володимира Зеленського в Криму Антона Корнієвича щодо ситуації в Криму.

      Російська федерація стирає національну громадянську ідентичність українців у Криму, кримських татар. Тобто – створює громадянина, який, по суті, не знає і не пам'ятає, хто він,
      – сказав Корнієвич в кулуарах Радбезу ООН. 

      Росіяни ж на будь-які заяви щодо Криму, які не відповідали їхньому баченню, або демонстративно обурювалися, або ігнорували, або відповідали на них стандартними фразами, як і на решті дипломатичних заходів. 

      Важливо! За підсумками таких засідань Радбезу ООН жодних нових документів не ухвалюють, але такі засідання потрібні: вони готують ґрунт для нової резолюції по Криму, яку, найімовірніше, ухвалять восени на 75-й Генасамблеї ООН. 

      Що слід пам'ятати про анексію Криму у 2014 році

      • Росія захопила український півострів у лютому-березні 2014 року та провела "референдумом" під пильним наглядом озброєних людей у ​​військовій формі.
      • Майже всі країни світу та міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною й засудили дії Росії, за які й ввели проти неї економічні санкції.
      • Росія безапеляційно все заперечує, для Кремля анексія Криму – це "відновлення історичної справедливості". 
      ДБР має закрити справу проти Порошенка: у Бюро спростували заяву п'ятого президента
      6 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Санкції Новини США Новини Росії Анексія Криму Новини Криму Рефат Чубаров ООН Новини України Новини політики
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