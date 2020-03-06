Вода в Крим: чому заява Шмигаля здійняла скандал і як реагує Україна

Новий прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступив за відновлення водопостачання в окупований Крим, бо там живуть українці. Згодом він уточнив: воду для пиття за необхідності нададуть нашим громадянам, а не військовим і промисловим об'єктам окупантів. Тим не менш, заява Шмигаля обурила українське суспільство. Деталі скандалу, реакцію політиків і представників Зеленського – читайте у матеріалі 24 каналу.

Шмигаль про воду в Крим: давати чи ні?

Новообраний очільник Кабінету Міністрів України Денис Шмигаль потрапив у скандал через постачання води в анексований Крим на другий день свого прем'єрства. Ввечері 5 березня в ефірі проєкту "Право на владу" глава уряду висловив думку, що Україні треба подавати воду на окупований півострів, бо там живуть українці, а Крим – це наша територія.

Прем'єр додав, що постачання води на півострів не є питанням торгівлі з Росією-окупантом. Навпаки, це виключно питання гуманітарної відповідальності перед людьми, які живуть в Криму.

Там живуть українці. Ми не перекриємо воду для українців. Крапка. Крим – це Україна. Ми не збираємося подавати воду не в Україну. Окупант не може нести відповідальність за українців, які там живуть,

– заявив Шмигаль.

Також очільник Кабміну додав, що неподача води на український півострів призведе до гуманітарної катастрофи.

Важливо Вода в Крим: як її нестача впливає на окупацію півострова

Через кілька годин після ефіру Шмигаль вирішив пояснити свої слова і зробив нову заяву. Прем'єр наголосив, що питання відновлення подачі води в окупований Крим – складне, тому обговорювати його на ток-шоу – не найкращий варіант.

Чиновник сказав, що Україна не забуває про своїх людей, які живуть в умовах російської окупації в Криму, хоче допомагати їм і піклуватися про них. Однак відновити постачання води на півострів до його деокупації – таки неможливо.

"Справді, з технічних причин поділити воду, яка піде людям і воду, яка піде на військові бази неможливо. Ця теза загубилася у галасі студії. Позиція залишається незмінною: ми хотіли би подавати воду нашим громадянам, але не можемо і не маємо технічної змоги робити цього до деокупації півострова та повернення його до складу України", – відзначив Шмигаль.

Важливо! Згідно з міжнародним правом, усю відповідальність за безпекову і гуманітарну ситуацію на окупованих територіях несе держава-окупант. Тому й проблему нестачі води в українському Криму мала б вирішувати Росія. Найпростіший спосіб – повернути півострів під контроль України.

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Вже під час години запитань до уряду в Раді 6 березня Шмигаль заявив, що Україна не буде постачати воду для промислових і військових об’єктів в анексованому Криму. Однак за потреби простим українцям воду для пиття постачати будуть.

Ми будемо постачати українцям воду для пиття в разі необхідності – хоч каністрами, хоч цистернами, хоч бутлями. Ми не говоримо про відновлення промислового постачання води, ми говорим про наш обов’язок перед українцями в Криму, – наголосив він.

Також новообраний прем'єр попросив не політизувати такі речі, не піднімати і не маніпулювати його заявами.

Денис Шмигаль пояснив ситуацію з постачанням води у Крим: відео

Проблеми з водою у Криму: коротко

До 2014 року Україна забезпечувала 85% потреб півострова у прісній воді. Воду подавали через 400-кілометровий Північно-Кримський канал.

Після анексії Україна у 2014 році водопостачання припинила.

Масштабна криза з водою у Криму почалася у 2018 після сильної засухи. Тоді навіть пересохла одна з найбільших річок півострова – Біюк-Карасу.

Через нестачу прісної води за роки окупації ґрунти на півострові стали засолені і неродючі.

У Росії тривалий час "не бачили" проблеми.

У січні 2020 року окупанти нарешті визнали, що стан з водою на півострові катастрофічний.

Як відреагували окупанти на заяву Шмигаля?

Російські окупанти не залишились осторонь заяви українського прем'єра, але зрозуміли її правильно: Україна не подасть воду на півострів до його повної деокупації.

Так званий "віцеспікер кримського парламенту" Володимир Бобков заявив, що чекати на поставку води з підконтрольної Україні території не варто з огляду на застереження Шмигаля "про постачання води до Криму як територію України".

Поки у мене є абсолютна впевненість, що далі якихось точкових заяв справа не піде. Ми прекрасно розуміємо, що питання постачання води до Криму – це предмет міждержавних домовленостей між Україною і Росією,

– сказав так званий "політик".

Тим не менш Бобков побачив якусь "зміну тональності офіційних осіб в Україні, яка поступово змінюється в бік потепління і нормалізації відносин з Кримом". За словами поплічника окупантів, ще 3 – 4 роки тому було складно навіть уявити, щоб "взагалі хтось заікнувся про постачання води на рівні офіційних осіб України".



Засуха в Криму, яка почалася після окупації Росією / фото з соцмереж

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Позиція Зеленського: чому про воду в Крим і мови бути не може

Президент України Володимир Зеленський та його представники з ОПУ наразі ніяк не відреагували на заяву Шмигаля про відновлення постачання води в Крим. Однак позицію глави держави у цьому складному питанні озвучила заступниця постійного представника президента України в АР Крим Таміла Ташева.

Позиція представництва президента України в АР Крим не змінилась – ми вважаємо що держава-окупант (Росія) несе повну відповідальність за громадян України, що живуть на півострові. І жодної води в Крим до повної деокупації півострова від ворога,

– наголосила Ташева.

Чиновниця додала, що дискусія про турботу про громадян України у суспільстві ведеться не вперше. Усе через відсутність обізнаності щодо ситуації в Криму та недостатнє знання міжнародного права. За її словами, якщо воду на півострів таки пустять – окупанти посилять тиск і репресії українців, адже матимуть більше грошей для посилення військових та силовиків.

Також Ташева відзначила, що Шмигаль поки не дуже обізнаний в питанні Криму. Проте влада обіцяє ввести новий уряд у курс справи.

"Упевнена, що новопризначений прем'єр-міністр поки не у контексті Криму. Ми будемо зі свого боку брифити весь уряд щодо кримських питань, зокрема води. Але рішення по воді нема, зі свого боку ми донесемо позицію щодо води, та інших принципових питань по Криму", – підсумувала чиновниця.

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Обурення Меджлісу

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розкритикував Шмигаля за ідею подати воду в окупований Крим. Він сказав, що влада абсолютно не може "прикривати подібні ініціативи нібито турботою про українців", які живуть на півострові.

Скандальна заява Шмигаля про можливість подачі води по Північно-Кримському каналу в тимчасово окупований Крим, озвучена ним на тлі посилювання в Криму репресій, переслідування кримських татар і етнічних українців з боку російських окупантів, по суті, стала підлим ударом в спину тих, хто не змирився з окупацією Криму і залишаються вірними Українській державі,

– наголосив Чубаров.

За його словами, поступки України Росії лише посилюють репресивну політику Кремля щодо наших громадян, особливо проти кримських татар.

"Відновлення водопостачання необхідно Москві для зміцнення і розширення російської військової присутності в окупованому нею Криму, а також для облаштування нових поселень для колонізації окупованого півострова громадянами РФ, яких заселяють з метою витіснення корінного народу Криму – кримськотатарського народу і етнічних українців", – додав він.

Реакція політиків: чому заява Шмигаля – лише шкодить Україні

Резонансна заява Шмигаля викликала хвилю обурення серед українських політиків. Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук не зрозумів позицію прем'єра і розкритикував його ідею подати воду окупантам.

"Новий прем'єр заявив, що вони готові подавати воду в Крим. Окупанту. Не нашим людям, бо вони повністю забезпечені водою для власних потреб. А російським військовим базам, російським підприємствам, російській економіці. Пане Шмигаль, ви це серйозно?", – написав Вакарчук.

Ексвіцеспікерка парламенту від партії "Самопоміч" Оксана Сироїд пояснила, що відновлення постачання води в Крим означатиме визнання Україною російської окупації нашого півострова.

Відновити водопостачання означає, що Україна визнає незаконну анексію Криму росіянами. Це означає, що український уряд відмовляється від Криму разом з усіма українцями, які там проживають. Це відкриває шлях для визнання Криму російським на міжнародному рівні,

– наголосила вона.

Народна депутатка від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар нагадала, що гуманітарна катастрофа сталася в Криму в 2014 році – тоді РФ вкрала дім у кримських татарів, у мільйонів українців, які роками не можуть потрапити додому. Та й загалом через російські агресію наша держава 6 рік живе в умовах гуманітарної катастрофи.

"Вода в Крим – це один з дуже небагатьох козирів української влади у цьому протистоянні з ядерним окупантом. І його не можна здавати під соусом красивих слів. Треба нарешті вчитися користуватися, а не розкидатися стратегічними перевагами", – написала нардепка.

Заяву українського глави уряду також розкритикував журналіст Юрій Бутусов.

Хто раніше пропонував відновити постачання води в Крим?

Новий прем'єр Денис Шмигаль не перший політик, який пропонував відновити водопостачання в Крим. Раніше таку пропозицію давав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Зокрема, він назвав допустимим компромісом відновлення постачання води до анексованого Криму в обмін на виведення російських військ з Донбасу.

Проте нардеп одразу наголосив, що така позиція щодо ймовірного компромісу з Росією – його особиста.

Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах по Донбасу – моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватись громадяни України. Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов,

– заявив Арахамія.

Згодом депутат таки вибачився перед усіма, кого образили його слова та розповів, що дуже любить український Крим. Він додав, що в "Слузі народу" ніколи не підіймалося питання про відновлення водопостачання на півострів і позиція фракції незмінна: Крим є незаконно анексованою частиною України.