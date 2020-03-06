Вода в Крым: почему заявление Шмыгаля подняло скандал и как реагирует Украина

Новый премьер-министр Денис Шмыгаль выступил за возобновление водоснабжения в оккупированный Крым, так как там живут украинцы. Потом он уточнил: воду при необходимости предоставят нашим гражданам, а не военным и промышленным объектам оккупантов. Однако, заявление Шмыгаля возмутило украинское общество. Детали скандала, реакцию политиков и представителей Зеленского – читайте в материле 24 канала.

Шмыгаль о воде в Крым: давать или нет?

Новоизбранный глава Кабинета Министров Украины Денис Шмыгаль попал в скандал из-за поставок воды в аннексированный Крым на второй день своего премьерства. Вечером 5 марта в эфире проекта "Право на власть" глава правительства высказал мнение, что Украине нужно подавать воду на оккупированный полуостров, потому что там живут украинцы, а Крым – это наша территория.

Премьер добавил, что поставки воды на полуостров не являются вопросом торговли с Россией-оккупантом. Наоборот, это исключительно вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму.

Там живут украинцы. Мы не перекроем воду для украинцев. Точка. Крым – это Украина. Мы не собираемся подавать воду не в Украину. Оккупант не может нести ответственность за украинцев, которые там живут,

– заявил Шмигаль.

Также глава Кабмина добавил, что неподача воды на украинский полуостров приведет к гуманитарной катастрофе.

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Через несколько часов после эфира Шмыгаль решил объяснить свои слова и сделал новое заявление. Премьер подчеркнул, что вопрос возобновления подачи воды в оккупированный Крым – сложный, поэтому обсуждать его на ток-шоу – не лучший вариант.

Чиновник сказал, что Украина не забывает о своих людях, которые живут в условиях российской оккупации в Крыму, хочет помогать им и заботиться о них. Однако возобновить снабжение воды на полуостров до его деоккупации – все же невозможно.

"Действительно, по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям, и воду, которая пойдет на военные базы, – невозможно. Этот тезис потерялся в шумихе студии. Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать это до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины", – отметил Шмыгаль.

Важно! Согласно международному праву, всю ответственность за безопасность и гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях несет государство-оккупант. Поэтому и проблему нехватки воды в украинском Крыму должна решать Россия. Самый простой способ – вернуть полуостров под контроль Украины.

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Уже во время часа вопросов к правительству в Раде 6 марта Шмыгаль заявил, что Украина не будет поставлять воду для промышленных и военных объектов в аннексированном Крыму. Однако при необходимости простым украинцам воду для питья поставлять будут.

Мы будем поставлять украинцам воду для питья в случае необходимости – хоть канистрами, хоть цистернами, хоть бутылями. Мы не говорим о возобновлении промышленного снабжения воды, мы говорим о нашем долге перед украинцами в Крыму,

– подчеркнул он.

Также новоизбранный премьер попросил не политизировать такие вещи, не поднимать и не манипулировать его заявлениями.

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Проблемы с водой в Крыму: коротко

До 2014 года Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде. Воду подавали через 400-километровый Северо-Крымский канал.

После аннексии Украина в 2014 году водоснабжение прекратила.

Масштабный кризис с водой в Крыму начался в 2018 после сильной засухи. Тогда даже пересохла одна из крупнейших рек полуострова – Биюк-Карасу.

Из-за недостатка пресной воды за годы оккупации почвы на полуострове стали засоленными и неплодородными.

В России длительное время "не видели" проблемы.

В январе 2020 года оккупанты наконец признали, что положение с водой на полуострове катастрофическое.

Как отреагировали оккупанты на заявление Шмыгаля?

Российские оккупанты не остались в стороне от заявления украинского премьера, но поняли его правильно: Украина не подаст воду на полуостров до его полной деоккупации.

Так называемый "вице-спикер крымского парламента" Владимир Бобков заявил, что ждать поставки воды с подконтрольной Украине территории не стоит, учитывая предостережения Шмыгаля "о поставках воды в Крым как территорию Украины".

Пока у меня есть абсолютная уверенность, что дальше каких-то точечных заявлений дело не пойдет. Мы прекрасно понимаем, что вопрос поставки воды в Крым – это предмет межгосударственных договоренностей между Украиной и Россией,

– сказал так называемый "политик".

Тем не менее Бобков увидел какую-то "смену тональности официальных лиц в Украине, которая постепенно меняется в сторону потепления и нормализации отношений с Крымом". По словам пособника оккупантов, еще 3 – 4 года назад было сложно даже представить, чтобы "вообще кто-то заикнулся о поставках воды на уровне официальных лиц Украины".



Засуха в Крыму, которая началась после оккупации Россией / Фото из соцсетей

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Позиция Зеленского: почему про воду в Крым и речи быть не может

Президент Украины Владимир Зеленский и его представители с ОПУ пока никак не отреагировали на заявление Шмыгаля о возобновлении поставок воды в Крым. Однако позицию главы государства в этом сложном вопросе озвучила заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

Позиция представительства президента Украины в АР Крым не изменилась – мы считаем, что государство-оккупант (Россия) несет полную ответственность за граждан Украины, живущих на полуострове. И никакой воды в Крым до полной деоккупации полуострова от врага,

– отметила Ташева.

Чиновница добавила, что дискуссия о заботе о гражданах Украины в обществе ведется не впервые. Все из-за отсутствия осведомленности о ситуации в Крыму и недостаточного знания международного права. По ее словам, если воду на полуостров все-таки пустят – оккупанты усилят давление и репрессии украинцев, так как будут иметь больше денег для усиления военных и силовиков.

Также Ташева отметила, что Шмыгаль пока не очень осведомлен в вопросе Крыма. Однако власти обещают ввести новое правительство в курс дела.

"Уверена, что новоназначенный премьер-министр пока не в контексте Крыма. Мы будем со своей стороны брифить все правительство по крымским вопросам, в частности воды. Но решения относительно воды нет, со своей стороны мы донесем позицию касаемо воды, и других принципиальных вопросов по Крыму", – подытожила чиновница.

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Возмущение Меджлиса

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров раскритиковал Шмыгаля за идею подать воду в оккупированный Крым. Он сказал, что власть совершенно не может "прикрывать подобные инициативы якобы заботой об украинцах", которые живут на полуострове.

Скандальное заявление Шмыгаля о возможности подачи воды по Северо-Крымскому каналу во временно оккупированный Крым, озвученное им на фоне ужесточения в Крыму репрессий, преследований крымских татар и этнических украинцев со стороны российских оккупантов, по сути, стало подлым ударом в спину тем, кто не смирился с оккупацией Крыма и остаются верными Украинскому государству,

– подчеркнул Чубаров.

По его словам, уступки Украины России лишь усиливают репрессивную политику Кремля в отношении наших граждан, особенно против крымских татар.

"Возобновление водоснабжения необходимо Москве для укрепления и расширения российского военного присутствия в оккупированном ею Крыму, а также для обустройства новых поселений для колонизации оккупированного полуострова гражданами РФ, которых заселяют с целью вытеснения коренного народа Крыма – крымских татар и этнических украинцев", – добавил он.

Реакция политиков: почему заявление Шмыгаля – только вредит Украине

Резонансное заявление Шмигаля вызвало волну возмущения среди украинских политиков. Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук не понял позицию премьера и раскритиковал его идею подать воду оккупантам.

"Новый премьер заявил, что они готовы подавать воду в Крым. Оккупанту. Не нашим людям, потому что они полностью обеспечены водой для собственных нужд. А российским военным базам, российским предприятиям, российской экономике. Господин Шмыгаль, вы это серьезно?", – написал Вакарчук.

Бывшая вице-спикер парламента от партии "Самопомич" Оксана Сыроид объяснила, что возобновление поставок воды в Крым будет означать признание Украиной российской оккупации нашего полуострова.

Возобновить водоснабжение означает, что Украина признает незаконную аннексию Крыма россиянами. Это означает, что украинское правительство отказывается от Крыма вместе со всеми украинцами, которые там проживают. Это открывает путь для признания Крыма российским на международном уровне,

– подчеркнула она.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар напомнила, что гуманитарная катастрофа произошла в Крыму в 2014 году – тогда РФ украла дом у крымских татар, у миллионов украинцев, которые годами не могут попасть домой. Да и в целом из-за российской агрессии наше государство 6 год живет в условиях гуманитарной катастрофы.

"Вода в Крым – это один из очень немногих козырей украинской власти в этом противостоянии с ядерным оккупантом. И его нельзя сдавать под соусом красивых слов. Надо наконец учиться пользоваться, а не разбрасываться стратегическими преимуществами", – написала нардеп.

Заявление главы украинского правительства также раскритиковал журналист Юрий Бутусов.

Кто раньше предлагал возобновить поставки воды в Крым?

Новый премьер Денис Шмыгаль не первый политик, который предлагал возобновить водоснабжение в Крым. Раньше такое предложение высказывал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. В частности, он назвал допустимым компромиссом возобновление поставок воды в аннексированный Крым в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

Однако нардеп сразу отметил, что такая позиция относительно возможного компромисса с Россией – его личная.

Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу – моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, я бы на такое пошел,

– заявил Арахамия.

Впоследствии депутат извинился перед всеми, кого оскорбили его слова, и рассказал, что очень любит украинский Крым. Он добавил, что в "Слуге народа" никогда не поднимался вопрос о возобновлении водоснабжения на полуостров и позиция фракции неизменна: Крым является незаконно аннексированной частью Украины.