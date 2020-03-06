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      Підлий удар в спину, – Чубаров про заяву Шмигаля щодо постачання води в Крим

      - Читать новость на русском
      Чубаров розкритикував заяву Шмигаля про постачання води в Крим / 24 канал

      Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розкритикував заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про можливість водопостачання до анексованого Криму. Будь-які поступки Росії з боку України лише посилюють репресивну політику Кремля.

      Рефат Чубаров у фейсбуці наголосив, що заява Шмигаля озвучена на тлі посилювання в Криму репресій і переслідування кримських татар і етнічних українців.

      Детальніше Шмигаль пояснив, кому в Крим можуть постачати воду з України

      За словами глави Меджлісу кримськотатарського народу, це стало "підлим ударом в спину тих, хто не змирився з окупацією Криму і залишаються вірними Українській державі". Чубаров також додав, що пост Шмигаля у фейсбуці не змінив ситуацію.

      Довідка. Після заяви прем’єра в ефірі "Право на владу" про водопостачання, він розмістив пост у фейсбуці з поясненням. Мовляв, це питання неможливо вирішити до деокупації Криму.

      Рефат Чубаров написав, що "низка капітулянтських заяв останнього часу по Криму з боку окремих українських політиків" дезорієнтує міжнародні спільноти.

      Абсолютно неприпустимими є спроби прикриття подібних "ініціатив" нібито турботою про громадян України, які проживають в окупованому Росією Криму,
      – наголосив Чубаров.

      Він пояснив, що будь-які поступки Росії з боку України лише посилюють репресивну політику Кремля щодо українців та кримськотатарського народу.

      Рефат Чубаров додав, що відновлення водопостачання потрібне Москві для розширення російської військової присутності та облаштування нових поселень для колонізації у Криму.

      Глави Меджлісу кримськотатарського народу закликав прем'єр-міністра України та новопризначених членів Кабміну до постійних консультацій.

      Що відомо про заяву Дениса Шмигаля про водопостачання до Криму?Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі "Право на владу" заявив, що постачання води в анексований Крим не є питанням торгівлі з окупантом. На його думку, це виключно питання гуманітарної відповідальності перед людьми, які живуть на анексованому півострові.

      Пізніше у фейсбуці політик пояснив, що це неможливо зробити до деокупації Криму. Вже під час години запитань до уряду Шмигаль наголосив, що мовится про необхідність постачання води для пиття, а не для військових чи промислових об'єктів.

      Зауважимо, що згідно з міжнародним правом, усю відповідальність за безпекову і гуманітарну ситуацію на окупованих територіях несе держава-окупант. Відповідно питання з постачанням води в окупований Крим мала б вирішувати Росія – впритул до деокупації півострова.

      Проблеми з водою у Криму: що відомо

      • До 2014 року Україна забезпечувала 85% потреб півострова у прісній воді;
      • Криза з водою у Криму настала у 2018 році після сильної засухи;
      • У січні 2020 року представники окупантів у Криму взагалі заявили, що стан з водою на півострові катастрофічний – її вистачить на 90 – 100 днів;
      • У РФ традиційно вдавали, що проблем немає;
      • В уряді Олексія Гончарука заперечували можливість постачання води до деокупації Криму;
      • Думка українців щодо цього питання розділилася.

      Вода в Крим: як її нестача впливає на окупацію півострова – читайте у матеріалі 24 каналу.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Кабінет Міністрів України Новий уряд Шмигаля Новини України Новини політики Денис Шмигаль Кримські татари Новини Росії Україна – Росія Вода в Криму Рефат Чубаров Новини Криму Анексія Криму
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