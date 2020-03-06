Подлый удар в спину, – Чубаров о заявлении Шмыгаля касательно поставок воды в Крым

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров раскритиковал заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможности водоснабжения в аннексированный Крым. Любые уступки России со стороны Украины только усиливают репрессивную политику Кремля.

Рефат Чубаров в Фейсбуке отметил, что заявление Шмыгаля озвучено на фоне ужесточения в Крыму репрессий и преследования крымских татар и этнических украинцев.

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По словам главы Меджлиса крымскотатарского народа, это стало "подлым ударом в спину тем, кто не смирился с оккупацией Крыма и остается верным Украинскому государству". Чубаров также добавил, что пост Шмыгаля в Фейсбуке не изменил ситуацию.

Справка. После заявления премьера в эфире "Право на власть" о водоснабжении, он разместил пост в Фейсбуке с объяснением. Мол, этот вопрос невозможно решить до деоккупации Крыма.

Рефат Чубаров написал, что "ряд капитулянтских заявлений последнего времени по Крыму со стороны отдельных украинских политиков" дезориентирует международные сообщества.

Абсолютно недопустимы попытки прикрытия подобных "инициатив" якобы заботой о гражданах Украины, которые проживают в оккупированном Россией Крыму,

– отметил Чубаров.

Он объяснил, что любые уступки России со стороны Украины только усиливают репрессивную политику Кремля в отношении украинского и крымскотатарского народа.

Рефат Чубаров добавил, что восстановление водоснабжения необходимо Москве для расширения российского военного присутствия и обустройства новых поселений для колонизации Крыма.

Главы Меджлиса крымскотатарского народа призвал премьер-министра Украины и вновь членов правительства к постоянным консультаций.

Что известно о заявлении Дениса Шмыгаля о водоснабжении в Крым?

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире "Право на власть" заявил, что поставки воды в аннексированный Крым не являются вопросом торговли с оккупантом. По его мнению, это исключительно вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут на аннексированном полуострове.



Позже в Фейсбуке политик объяснил, что это невозможно сделать до деоккупации Крыма. Уже во время часа вопросов к правительству Шмыгаль подчеркнул, что речь идет о необходимости подачи воды для питья, а не для военных или промышленных объектов.

Заметим, что согласно международному праву, всю ответственность за политику безопасности и гуманитарной ситуации на оккупированных территориях несет государство-оккупант. Соответственно вопрос с поставкой воды в оккупированный Крым должна решать Россия – вплоть до деоккупации полуострова.

Проблемы с водой в Крыму: что известно

К 2014 году Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде;

Кризис с водой в Крыму наступила в 2018 году после сильной засухи;

В январе 2020 года представители оккупантов в Крыму вообще заявили, что состояние с водой на полуострове катастрофическое – ее хватит на 90-100 дней

В РФ традиционно делали вид, что проблем нет;

В правительстве Алексея Гончарука отрицали возможность поставки воды до деоккупации Крыма;

Мнение украинцев по этому вопросу разделилось.

Вода в Крым: как ее недостаток влияет на оккупацию полуострова – читайте в материале 24 канала.