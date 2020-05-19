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РФ созывает видеоконференцию по Крыму, чтобы оправдать свой провал в ООН, – Кислица

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Кислица о причинах созыва РФ видеоконференции по Крыму
Кислица о причинах созыва РФ видеоконференции по Крыму / prm.ua

Россия хочет провести в Совете Безопасности ООН видеоконференцию с жителями оккупированного Крыма. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица считает, что на такой шаг РФ подтолкнул шквал международной критики за нарушения устава ООН, а также прав и свобод в оккупированном Крыму.

Конференцию, которая должна пройти 21 мая с помощью видеосвязи, прокомментировал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, пишет "Укринформ".

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Что известно о конференции Украины и партнеров

Кислица напомнил, что Украина вместе с партнерами еще 6 марта 2020 года провела неформальное заседание членов Совбеза ООН по формуле Арриа. На нем рассмотрели ситуацию в Крыму.

Тогда международное сообщество осудило оккупацию РФ территории полуострова.

Почему Россия решила провести видеовстречу теперь

Кислица отметил, что Россия сделала это, чтобы хоть как-то оправдать свой провал в марте.

Российская делегация не нашла ничего лучшего, как воспользоваться "ноу-хау" Украины и партнеров и организовать неформальную интернет-дискуссию по Крыму,
– пояснил Кислица.

Кого РФ приглашала на видеоконференцию

Российская сторона пригласила на интернет-встречу так называемых представителей гражданского общества и СМИ Крыма.

Кислица подчеркнул, что россияне на самом деле пытались пригласить представителей оккупационной власти Крыма. Но Украина и партнеры предотвратили это.

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Какова позиция Украины

  • Дипломат подчеркнул, что никакого признания аннексии украинского полуострова не будет.
  • Позиция Украины в отношении Крыма остается неизменной: уже четвертый подряд год РФ не выполняет приказ Международного суда ООН о применении временных мер по восстановлению деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.
  • Кроме того, Россия должна допустить во временно оккупированный Крым миссию ООН по мониторингу прав человека без предварительных условий.
Автор: Наталия Пристанская
Теги: Оккупированные территории ООН Сергей Кислица Аннексия Крыма Новости Крыма Украина – Россия Новости России Новости политики
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