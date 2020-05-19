РФ созывает видеоконференцию по Крыму, чтобы оправдать свой провал в ООН, – Кислица
Россия хочет провести в Совете Безопасности ООН видеоконференцию с жителями оккупированного Крыма. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица считает, что на такой шаг РФ подтолкнул шквал международной критики за нарушения устава ООН, а также прав и свобод в оккупированном Крыму.
Конференцию, которая должна пройти 21 мая с помощью видеосвязи, прокомментировал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, пишет "Укринформ".
Читайте также Россия планирует провести в Совете Безопасности ООН конференцию с жителями оккупированного Крыма
Что известно о конференции Украины и партнеров
Кислица напомнил, что Украина вместе с партнерами еще 6 марта 2020 года провела неформальное заседание членов Совбеза ООН по формуле Арриа. На нем рассмотрели ситуацию в Крыму.
Тогда международное сообщество осудило оккупацию РФ территории полуострова.
Почему Россия решила провести видеовстречу теперь
Кислица отметил, что Россия сделала это, чтобы хоть как-то оправдать свой провал в марте.
Российская делегация не нашла ничего лучшего, как воспользоваться "ноу-хау" Украины и партнеров и организовать неформальную интернет-дискуссию по Крыму,
– пояснил Кислица.
Кого РФ приглашала на видеоконференцию
Российская сторона пригласила на интернет-встречу так называемых представителей гражданского общества и СМИ Крыма.
Кислица подчеркнул, что россияне на самом деле пытались пригласить представителей оккупационной власти Крыма. Но Украина и партнеры предотвратили это.
Обратите внимание В каком статусе украинцы хотят видеть полуостров Крым: результаты опроса
Какова позиция Украины
- Дипломат подчеркнул, что никакого признания аннексии украинского полуострова не будет.
- Позиция Украины в отношении Крыма остается неизменной: уже четвертый подряд год РФ не выполняет приказ Международного суда ООН о применении временных мер по восстановлению деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.
- Кроме того, Россия должна допустить во временно оккупированный Крым миссию ООН по мониторингу прав человека без предварительных условий.