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Россия планирует провести в Совете Безопасности ООН конференцию с жителями оккупированного Крыма

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Россия планирует провести в Совбезе ООН конференцию с крымчанами
Совбез ООН / UN

Конференция в Совбезе ООН с жителями оккупированного Крыма быть неформальной и пройдет с помощью видеосвязи. Согласно информации представителей страны-агрессора, она состоится уже 21 мая.

Тема конференции – неизвестна

Это якобы будет первая неформальная видеоконференция, в которой примут участие крымчане. Об этом сообщает постоянный представитель России в ООН Дмитрий Полянский в твиттере.

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Что именно будет обсуждаться на виртуальной встрече – пока неизвестно. Постоянный представитель страны-оккупанта подчеркнул, что "узнают реальные факты о жизни в российском регионе".

Как Россия пытается отменить против себя санкции за оккупацию Крыма и Донбасса

  • 3 апреля Украина заблокировала инициированный Россией проект резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с коронавирусом, который мог помочь РФ избавиться от международных санкций.
  • Позже постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявлял, что власть РФ хочет использовать ситуацию с распространением коронавируса, чтобы усилить противоречия внутри ЕС.
  • В итальянских СМИ появилась информация, что Россия просит у Италии "рассчитаться за гумпомощь" во время пандемии снятием санкций.
  • Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель заявил, что ситуация с коронавирусом не повлияет на санкции против России. 
Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости политики Оккупированные территории Украина – Россия ООН Новости России Аннексия Крыма
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