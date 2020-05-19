Россия планирует провести в Совете Безопасности ООН конференцию с жителями оккупированного Крыма

Конференция в Совбезе ООН с жителями оккупированного Крыма быть неформальной и пройдет с помощью видеосвязи. Согласно информации представителей страны-агрессора, она состоится уже 21 мая.

Тема конференции – неизвестна

Это якобы будет первая неформальная видеоконференция, в которой примут участие крымчане. Об этом сообщает постоянный представитель России в ООН Дмитрий Полянский в твиттере.

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Что именно будет обсуждаться на виртуальной встрече – пока неизвестно. Постоянный представитель страны-оккупанта подчеркнул, что "узнают реальные факты о жизни в российском регионе".

On Thursday, 21 May at 3 pm NYC time UN Security Council will for the first time hold informal VTC with participation of the residents of #Crimea. This will be a good opportunity to learn real facts about life in this Russian region. For live webcast click https://t.co/PZ2wE8pJ3L pic.twitter.com/ECFM8scbeQ — Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) May 19, 2020

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