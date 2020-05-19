Россия планирует провести в Совете Безопасности ООН конференцию с жителями оккупированного Крыма
Конференция в Совбезе ООН с жителями оккупированного Крыма быть неформальной и пройдет с помощью видеосвязи. Согласно информации представителей страны-агрессора, она состоится уже 21 мая.
Тема конференции – неизвестна
Это якобы будет первая неформальная видеоконференция, в которой примут участие крымчане. Об этом сообщает постоянный представитель России в ООН Дмитрий Полянский в твиттере.
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Что именно будет обсуждаться на виртуальной встрече – пока неизвестно. Постоянный представитель страны-оккупанта подчеркнул, что "узнают реальные факты о жизни в российском регионе".
Как Россия пытается отменить против себя санкции за оккупацию Крыма и Донбасса
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- Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель заявил, что ситуация с коронавирусом не повлияет на санкции против России.