Евросоюз не планирует снимать санкции с России из-за пандемии

Россия долгое время требовала отменить санкции против нее из-за коронавируса и экономического кризиса. Однако Европейский Союз не сделает это даже в условиях пандемии COVID-19.

Вряд ли борьба с коронавирусом повлияет на санкции, заявил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель, передает "Радио Свобода".

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На вопрос о продлении санкций в июне и возможном расширении этих мероприятий из-за скандала в Чехии Боррель ответил: "В ваших вопросах слишком много "если". Мы не ведем дела на основе "если", мы принимаем свои решения на основе фактов, когда эти факты происходят".

Что известно о скандале в Чехии?

Мэра Праги Зденека Гржиба и главу района Прага-6 Ондржея Коларжа взяли под охрану. Чешские журналисты заявили, что в Прагу прибыл сотрудник российской спецслужбы, который хотел отравить Гржибу и Коларжа.



Представитель президента РФ Дмитрий Песков назвал появившуюся информацию в чешских СМИ "уткой".

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