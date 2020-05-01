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      Евросоюз не планирует снимать санкции с России из-за пандемии

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      Санкции против Росии
      Санкции против Росии / Главред

      Россия долгое время требовала отменить санкции против нее из-за коронавируса и экономического кризиса. Однако Европейский Союз не сделает это даже в условиях пандемии COVID-19.

      Вряд ли борьба с коронавирусом повлияет на санкции, заявил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель, передает "Радио Свобода".

      Важно Нардепы просят международное сообщество осудить российскую агрессию

      На вопрос о продлении санкций в июне и возможном расширении этих мероприятий из-за скандала в Чехии Боррель ответил: "В ваших вопросах слишком много "если". Мы не ведем дела на основе "если", мы принимаем свои решения на основе фактов, когда эти факты происходят".

      Что известно о скандале в Чехии?
      Мэра Праги Зденека Гржиба и главу района Прага-6 Ондржея Коларжа взяли под охрану. Чешские журналисты заявили, что в Прагу прибыл сотрудник российской спецслужбы, который хотел отравить Гржибу и Коларжа.

      Представитель президента РФ Дмитрий Песков назвал появившуюся информацию в чешских СМИ "уткой".

      Россия просит отменить санкции: главное

      • В итальянских СМИ появилась информация, что Россия просит у Италии "рассчитаться за гумпомощь" снятием санкций.
      • 3 апреля Украина заблокировала инициированный Россией проект резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с коронавирусом, который мог помочь РФ избавиться от международных санкций.
      • Позже постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявлял, что власти РФ хотят использовать ситуацию с распространением коронавируса, чтобы усилить противоречия внутри ЕС.
      Автор: Алена Захарова
      Теги: ООН Скандал Евросоюз Новости России Украина – Россия Санкции Новости Украины
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