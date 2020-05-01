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      Євросоюз не планує скасовувати санкції з Росії через пандемію

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      Санкції проти Росії
      Санкції проти Росії / Главред

      Росія тривалий час вимагала скасувати санкції проти неї через коронавірус і економічну кризу. Однак Європейський Союз не зробить це навіть в умовах пандемії COVID-19.

      Навряд чи боротьба з коронавірусом вплине на санкції, заявив представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, передає "Радіо Свобода".

      Важливо Нардепи просять міжнародну спільноту засудити російську агресію

      На запитання про продовження санкцій у червні та можливе розширення цих заходів через скандал у Чехії Боррель відповів: "У ваших запитаннях занадто багато "якщо". Ми не ведемо справи на основі "якщо", ми ухвалюємо свої рішення на основі фактів, коли ці факти стаються".

      Що відомо про скандал у Чехії?Мера Праги Зденека Гржиба та главу району Прага-6 Ондржея Коларжа взяли під охорону. Чеські журналісти заявили, що у Прагу прибув співробітник російської спецслужби, який хотів отруїти Гржибу на Коларжа.

      Речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав інформацію, яка з’явилася у чеських ЗМІ "качкою".

      Росія просить скасувати санкції: головне

      • В італійських ЗМІ з’явилася інформація, що Росія просить в Італії "розрахуватися за гумдопомогу" зняттям санкцій.
      • 3 квітня Україна заблокувала ініційований Росією проєкт резолюції Генасамблеї ООН про боротьбу з коронавірусом, який міг допомогти РФ позбутися міжнародних санкцій.
      • Пізніше постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявляв, що влада РФ хоче використати ситуацію з поширенням коронавірусу, щоб посилити суперечності всередині ЄС.
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини Росії Новини України ООН Скандал Євросоюз Україна – Росія Санкції
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