Євросоюз не планує скасовувати санкції з Росії через пандемію

Росія тривалий час вимагала скасувати санкції проти неї через коронавірус і економічну кризу. Однак Європейський Союз не зробить це навіть в умовах пандемії COVID-19.

Навряд чи боротьба з коронавірусом вплине на санкції, заявив представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, передає "Радіо Свобода".

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На запитання про продовження санкцій у червні та можливе розширення цих заходів через скандал у Чехії Боррель відповів: "У ваших запитаннях занадто багато "якщо". Ми не ведемо справи на основі "якщо", ми ухвалюємо свої рішення на основі фактів, коли ці факти стаються".

Що відомо про скандал у Чехії?Мера Праги Зденека Гржиба та главу району Прага-6 Ондржея Коларжа взяли під охорону. Чеські журналісти заявили, що у Прагу прибув співробітник російської спецслужби, який хотів отруїти Гржибу на Коларжа.



Речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав інформацію, яка з’явилася у чеських ЗМІ "качкою".

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