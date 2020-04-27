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      Російський спецагент хотів отруїти мера Праги, – ЗМІ

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      Мер Праги Зденек Гржиб
      Мер Праги Зденек Гржиб / aroundprague.cz

      Мера Праги Зденека Гржиба та главу району Прага-6 Ондржея Коларжа взяли під охорону. Чеські журналісти заявили, що у Прагу прибув співробітник російської спецслужби, який хотів отруїти Гржибу на Коларжа.

      За інформацією чеського медіа Respekt, три тижні тому до Праги з Росії прибув чоловік із російським дипломатичним паспортом. Його зустріли на автомобілі російської дипустанови та відвезли до посольства.

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      У портфелі чоловіка могла бути отрута рицин для замаху. Сам мер Праги заявив, що не може говорити про те, як правоохоронці дізналися, що на нього готують замах.

      Усе, що я можу сказати, це те, що встановлено це було під час католицького Великодня. Отже, понад два тижні тому,
      – додав Грижб.

      Мер зазначив, що він не може зараз нічого підтверджувати чи спростовувати, зокрема те, що до справи причетні російські спецслужби. Грижб додав, що його будинок охороняє поліція, а на роботу він їздити лише на авто, а не громадським транспортом, заради безпеки.

      Зверніть увагу! Мер Праги Зденек Гржиб разом з Ондржеєм Коларжем були ініціаторами знесення пам'ятника радянському військовому Івану Конєву. На початку квітня у Празі демонтували монумент радянському маршалу Івану Конєву. Пам'ятник перенесуть у Музей пам'яті XX століття. У Слідчому комітеті РФ порушили кримінальну справу через пам'ятник, а в Чехії назвали такі дії втручанням у внутрішню політику.

      На питання, чи пов'язує він замах зі знесенням пам'ятника радянському офіцеру, відповів:

      Як мер Праги, я все ж не можу втручатися в рішення районів, тому що пам'ятник маршалу Конєву це майно одного з районів. Я розумію, що в інших країнах інакше влаштована ця система, але я дотримуюся нашої конституції. Поки вона існує, я буду її дотримуватися,
      – сказав Грижб.

      Більше про те, як російські хакери атакували у Чехії лікарні, МОЗ та аеропорт – читайте за посиланням.

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Кримінал Поліція Новини Росії Чехія
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