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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Нардепи просять міжнародну спільноту засудити російську агресію

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      Верховна Рада просить міжнародну спільноту засудити російську агресію
      Верховна Рада звернулась за підтримкою до парламентів іноземних держав / Газета "День"

      Верховна Рада проголосувала за звернення до парламентів іноземних держав і парламентських асамблей міжнародних організацій. Українські нардепи просять засудити збройну агресію Росії щодо України. Зокрема, мовиться про незаконну анексію Кримського півострова та окупацію частини Донбасу, репресії проти громадян України.

      За проєкт постанови №3068 на позачерговому засіданні 30 квітня проголосували 309 народних депутатів. Про це інформує 24 канал.

      Дивіться також Санкції проти Росії: чи можливе скасування на тлі пандемії

      Автори законопроєкту – 12 депутатів з комітету з питань закордонної політики та міжпарламентського співробітництва. Наразі спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повинен направити текст звернення до парламентів іноземних країн та міжнародних організацій.

      Ситуація з санкціями проти Росії під час пандемії

      • Під час спалаху коронавірусу Росія намагається послабити санкції, ухвалені через агресію щодо України.
      • ​На думку міністра закордонних справ Сергія Лаврова, під час пандемії існування санкцій є "аморальним", він наголосив на необхідності послаблення їх чи зняття.
      • У квітні Україна уже кілька разів блокувала спроби Росії провести в Генеральній асамблеї ООН резолюцію, яка створила б умови для послаблення санкцій.
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Війна на Донбасі Анексія Криму Окуповані території Санкції Україна – Росія Дмитро Разумков Верховна Рада
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