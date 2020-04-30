Нардепи просять міжнародну спільноту засудити російську агресію

Верховна Рада проголосувала за звернення до парламентів іноземних держав і парламентських асамблей міжнародних організацій. Українські нардепи просять засудити збройну агресію Росії щодо України. Зокрема, мовиться про незаконну анексію Кримського півострова та окупацію частини Донбасу, репресії проти громадян України.

За проєкт постанови №3068 на позачерговому засіданні 30 квітня проголосували 309 народних депутатів. Про це інформує 24 канал.

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Автори законопроєкту – 12 депутатів з комітету з питань закордонної політики та міжпарламентського співробітництва. Наразі спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повинен направити текст звернення до парламентів іноземних країн та міжнародних організацій.

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