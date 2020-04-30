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      Нардепы просят международное сообщество осудить российскую агрессию

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      ВР просит международное сообщество осудить агрессию России
      Верховная Рада обратилась за поддержкой к парламентам иностранных государств / Газета "День"

      Верховная Рада проголосовала за обращение к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций. Украинские нардепы просят осудить вооруженную агрессию России в отношении Украины. В частности, говорится о незаконной аннексии Крымского полуострова и оккупации части Донбасса, репрессиях против граждан Украины.

      Относительно проекта постановления №3068 на внеочередном заседании 30 апреля проголосовали 309 народных депутатов. Об этом сообщает 24 канал.

      Смотрите также Санкции против России: возможна ли отмена на фоне пандемии

      Авторы законопроекта – 12 депутатов из комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Сейчас спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков должен направить текст обращения к парламентам иностранных государств и международных организаций.

      Ситуация с санкциями против России во время пандемии

      • Во время вспышки коронавируса Россия пытается ослабить санкции, принятые из-за агрессии в отношении Украины.
      • По мнению министра иностранных дел Сергея Лаврова, во время пандемии существование санкций является "аморальным", он отметил необходимость ослабления их или снятия.
      • В апреле Украина уже несколько раз блокировала попытки России провести в Генеральной ассамблее ООН резолюцию, которая создала бы условия для ослабления санкций. 
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Оккупированные территории Новости политики Новости России Война на Донбассе Аннексия Крыма Санкции Дмитрий Разумков Верховная Рада
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