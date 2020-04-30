Нардепы просят международное сообщество осудить российскую агрессию
Верховная Рада проголосовала за обращение к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций. Украинские нардепы просят осудить вооруженную агрессию России в отношении Украины. В частности, говорится о незаконной аннексии Крымского полуострова и оккупации части Донбасса, репрессиях против граждан Украины.
Относительно проекта постановления №3068 на внеочередном заседании 30 апреля проголосовали 309 народных депутатов. Об этом сообщает 24 канал.
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Авторы законопроекта – 12 депутатов из комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Сейчас спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков должен направить текст обращения к парламентам иностранных государств и международных организаций.
Ситуация с санкциями против России во время пандемии
- Во время вспышки коронавируса Россия пытается ослабить санкции, принятые из-за агрессии в отношении Украины.
- По мнению министра иностранных дел Сергея Лаврова, во время пандемии существование санкций является "аморальным", он отметил необходимость ослабления их или снятия.
- В апреле Украина уже несколько раз блокировала попытки России провести в Генеральной ассамблее ООН резолюцию, которая создала бы условия для ослабления санкций.
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