Попытка России ослабить санкции провалилась: Украина заблокировала резолюцию на Генассамблее ООН
Россия пыталась ослабить санкции против себя в связи с кризисом из-за коронавируса. Украинская делегация на Генассамблее ООН прервала "процедуру молчания" и заблокировала очередную российскую резолюцию.
Россия в очередной раз вынесла на рассмотрение Генассамблеи ООН резолюцию – но с несколько измененным текстом. Под предлогом совместной борьбы с COVID-19 содержались призывы отменить международные санкции. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в фейсбуке.
К теме Санкции против России: возможна ли отмена на фоне пандемии
Мы будем в дальнейшем блокировать попытки России разрушить санкционный режим. Для эффективной борьбы мира с пандемией нужны реальные решения, которые будут нести практическую пользу. И точно не нужны политизированные резолюции, которые имеют целью ослабить санкции,
– заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.
Также Кулеба отметил, что в Генассамблее ООН уже были одобрены две эффективные резолюции по борьбе с коронавирусом, соавтором которых стала Украина.
Смотрите комментарий Кулебы о событиях в Генассамблее ООН:
Как Россия пытается ослабить санкции из-за вспышки COVID-19
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз поднял вопрос санкций Запада против РФ. По мнению Лаврова, во время пандемии существование санкций является "аморальным", он отметил необходимость ослабления их или снятия.
- Лавров ссылается на слова генсека ООН Антониу Гуттереша, который якобы "об этом заявил очень четко".
- Гутерреш ранее призвал руководителей государств, входящих в G20, отменить определенные пошлины и санкции, которые могут помешать поставкам продовольствия, предметов первой необходимости и санитарно-медицинских товаров. О снятии всех санкций речь не шла.
- Россия в дальнейшем проводит агитационную кампанию с призывом отменить все санкции.
- 3 апреля Украина уже блокировала предварительную попытку России провести в Генеральной ассамблее ООН резолюцию, которая создала бы условия для ослабления санкций.
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