Попытка России ослабить санкции провалилась: Украина заблокировала резолюцию на Генассамблее ООН

Россия пыталась ослабить санкции против себя в связи с кризисом из-за коронавируса. Украинская делегация на Генассамблее ООН прервала "процедуру молчания" и заблокировала очередную российскую резолюцию.

Россия в очередной раз вынесла на рассмотрение Генассамблеи ООН резолюцию – но с несколько измененным текстом. Под предлогом совместной борьбы с COVID-19 содержались призывы отменить международные санкции. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в фейсбуке.

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Мы будем в дальнейшем блокировать попытки России разрушить санкционный режим. Для эффективной борьбы мира с пандемией нужны реальные решения, которые будут нести практическую пользу. И точно не нужны политизированные резолюции, которые имеют целью ослабить санкции,

– заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Также Кулеба отметил, что в Генассамблее ООН уже были одобрены две эффективные резолюции по борьбе с коронавирусом, соавтором которых стала Украина.

Смотрите комментарий Кулебы о событиях в Генассамблее ООН:

Как Россия пытается ослабить санкции из-за вспышки COVID-19