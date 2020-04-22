19:55
22 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Попытка России ослабить санкции провалилась: Украина заблокировала резолюцию на Генассамблее ООН

      - Читати новину українською
      Генассамблея ООН / 5 канал

      Россия пыталась ослабить санкции против себя в связи с кризисом из-за коронавируса. Украинская делегация на Генассамблее ООН прервала "процедуру молчания" и заблокировала очередную российскую резолюцию.

      Россия в очередной раз вынесла на рассмотрение Генассамблеи ООН резолюцию – но с несколько измененным текстом. Под предлогом совместной борьбы с COVID-19 содержались призывы отменить международные санкции. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в фейсбуке.

      К теме Санкции против России: возможна ли отмена на фоне пандемии

      Мы будем в дальнейшем блокировать попытки России разрушить санкционный режим. Для эффективной борьбы мира с пандемией нужны реальные решения, которые будут нести практическую пользу. И точно не нужны политизированные резолюции, которые имеют целью ослабить санкции,
      – заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

      Также Кулеба отметил, что в Генассамблее ООН уже были одобрены две эффективные резолюции по борьбе с коронавирусом, соавтором которых стала Украина.

      Смотрите комментарий Кулебы о событиях в Генассамблее ООН:

      Как Россия пытается ослабить санкции из-за вспышки COVID-19

      • Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз поднял вопрос санкций Запада против РФ. По мнению Лаврова, во время пандемии существование санкций является "аморальным", он отметил необходимость ослабления их или снятия.
      • Лавров ссылается на слова генсека ООН Антониу Гуттереша, который якобы "об этом заявил очень четко".
      • Гутерреш ранее призвал руководителей государств, входящих в G20, отменить определенные пошлины и санкции, которые могут помешать поставкам продовольствия, предметов первой необходимости и санитарно-медицинских товаров. О снятии всех санкций речь не шла.
      • Россия в дальнейшем проводит агитационную кампанию с призывом отменить все санкции.
      • 3 апреля Украина уже блокировала предварительную попытку России провести в Генеральной ассамблее ООН резолюцию, которая создала бы условия для ослабления санкций.
      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Украина – Россия Коронавирус COVID-19 Новости политики Генассамблея ООН Санкции МИД Украины Дмитрий Кулеба – новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 19:25 Карантин в Европе: как выглядят опустевшие города – фотоподборка
      Ірина Вихрущ
      сегодня , 19:05 Коронавирус примирил врагов: как в Израиле формируют правительство национального единства
      Ярослав Голобородько